Данила Козловский присоединился к касту второго сезона «МакМафии»

Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока не сообщается. В съемках второго сезона картины Джеймса Уоткинса, которые пройдут и в Москве, также поучаствует Софья Лебедева.
фото: ТАСС / Щербак Александр
Первый сезон «МакМафии», главную роль в котором исполнил Джеймс Нортон, вышел на экраны зимой 2018 года.
По сюжету Дмитрий Годман, русский бизнесмен, связанный с криминалом, вместе с женой Оксаной и сыном Алексом эмигрировал в Великобританию, где сумел расширить свой бизнес. Сын Годмана пытается выйти из тени своего отца и создать личный бизнес и семью со своей подругой Ребеккой. Но прошлое даёт о себе знать, и Алекс вынужден внедриться в преступный мир, чтобы защитить тех, кого любит. Он начинает не по своей воле становиться частью очень опасной и кровавой игры...
обсуждение >>