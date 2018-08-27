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Данила Козловский присоединился к касту второго сезона «МакМафии»

27 августа
2018 год

Новости кино >>
27 августа 2018
Данила Козловский получил роль в продолжении сериала «МакМафия». Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока не сообщается. В съемках второго сезона картины Джеймса Уоткинса, которые пройдут и в Москве, также поучаствует Софья Лебедева.

Данила Козловский присоединился к касту второго сезона «МакМафии»
фото: ТАСС / Щербак Александр

Первый сезон «МакМафии», главную роль в котором исполнил Джеймс Нортон, вышел на экраны зимой 2018 года.

По сюжету Дмитрий Годман, русский бизнесмен, связанный с криминалом, вместе с женой Оксаной и сыном Алексом эмигрировал в Великобританию, где сумел расширить свой бизнес. Сын Годмана пытается выйти из тени своего отца и создать личный бизнес и семью со своей подругой Ребеккой. Но прошлое даёт о себе знать, и Алекс вынужден внедриться в преступный мир, чтобы защитить тех, кого любит. Он начинает не по своей воле становиться частью очень опасной и кровавой игры...
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персоны
Данила КозловскийСофья ЛебедеваДжеймс Нортон
фильмы
МакМафия

обсуждение >>
№ 1
Oleg888O   27.08.2018 - 15:38
Администрация сайта, а ничего, что он и в первом сезоне играл ключевую роль? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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