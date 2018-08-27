Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных

В сети появился второй трейлер к картине Наталии Мещаниновой «Сердце мира»
. Лента получила Гран-При 29-го «Кинотавра», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков.
В центре сюжета фильма – ветеринар Егор, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки – это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.
Главные роли в фильме сыграли Степан Девонин
, Дмитрий Поднозов
, Яна Сексте
, Витя Оводков
, Екатерина Васильева
, Елена Папанова
, Евгений Сытый
, Алексей Кашников
. В написании сценария принимал участие Борис Хлебников
(«Аритмия»
).
Международная премьера фильма состоится в сентябре на кинофестивале в Торонто. Также «Сердце мира» вошло в программу фестиваля в Сан-Себастьяне.
«Когда я снимала, я не хотела делать это фильмом без времени и места, все должно быть конкретно
, - говорит Наталия Мещанинова, - Я люблю так снимать, всегда называя вещи своими именами, чтобы это было узнаваемо. Конечно, это кино русское, и понятно, что его действие происходит в русской глубинке и так далее, но, что касается эмоций, мне было интересно понять, как европейцы будут это воспринимать
».
В российский прокат «Сердце мира»
выйдет 27 сентября.
обсуждение >>