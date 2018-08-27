Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных

27 августа
2018 год

Новости кино >>
27 августа 2018
В сети появился второй трейлер к картине Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Лента получила Гран-При 29-го «Кинотавра», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков.


В центре сюжета фильма – ветеринар Егор, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки – это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.

Главные роли в фильме сыграли Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Екатерина Васильева, Елена Папанова, Евгений Сытый, Алексей Кашников. В написании сценария принимал участие Борис Хлебников («Аритмия»).

Международная премьера фильма состоится в сентябре на кинофестивале в Торонто. Также «Сердце мира» вошло в программу фестиваля в Сан-Себастьяне.

«Когда я снимала, я не хотела делать это фильмом без времени и места, все должно быть конкретно, - говорит Наталия Мещанинова, - Я люблю так снимать, всегда называя вещи своими именами, чтобы это было узнаваемо. Конечно, это кино русское, и понятно, что его действие происходит в русской глубинке и так далее, но, что касается эмоций, мне было интересно понять, как европейцы будут это воспринимать».

В российский прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
В кинотеатре «Октябрь» за месяц до проката покажут «Сердце мира»
«Сердце мира» Мещаниновой вошло в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне
Кинотавр-2018: «Сердце мира» Наталии Мещаниновой
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Екатерина Васильева (II)Степан ДевонинАлексей КашниковНаталия МещаниноваЕлена ПапановаДмитрий ПоднозовЯна СекстеЕвгений СытыйБорис Хлебников
фильмы
Сердце мира

фотографии >>
Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных фотографии
Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных фотографии
Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных фотографии
Степан Девонин пытается быть человеком в мире животных фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Кирков
27 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Кирков.
Тоомас Креэн
26 августа ушёл из жизни актёр Тоомас Креэн.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Барбара Бах
Алекса Вега
Ретт Джайлз
Аарон Пол
Питер Стормаре
Тьюсдей Уэлд
Анджей Хыра
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
22 мили
боевик
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью