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«Непрощённый» откроет Международный кинофестиваль независимого кино в Германии

27 августа
2018 год

Новости кино >>
27 августа 2018
Социальная драма Сарика Андреасяна «Непрощённый» будет показана на церемонии открытия 25-го Международного фестиваля независимого кино в Ольденбурге и примет участие в конкурсной программе смотра, который пройдет с 12 по 16 сентября.

Впервые за четверть вековую историю популярный в Германии кинофорум откроется иностранной картиной:

«Все эти годы мы показывали на церемонии открытия только серьёзные и очень качественные немецкие картины, заставляющие задуматься, фильмы, снятые о чем-то настоящем. И это всегда были работы больших мастеров. Именно поэтому мы приняли решение о том, что в юбилейный год наш фестиваль откроет фильм «Непрощённый» Сарика Андреасяна. Это невероятно сильное, захватывающее и эмоциональное кино, работа очень хорошего режиссера, а также – незабываемая игра актёра Дмитрия Нагиева», – рассказал директор фестиваля Торстен Нойманн.

«Непрощённый» откроет Международный кинофестиваль независимого кино в Германии

Лента, съемки которой проходили в России, Испании и Германии, основана на реальных событиях. Готовый сценарий фильма ждал реализации 3 года, так как режиссер был в поисках «того самого» актера.

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, он хочет услышать слова извинения...
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персоны
Сарик АндреасянДмитрий Нагиев
фильмы
Непрощённый

обсуждение >>
№ 1
Иван Таранов   27.08.2018 - 18:17
Независимо от того , каков будет это фильм , нельзя снимать художественное кино об ЭТОМ ...Нельзя делать ''героя-великомученика'' из обыкновенного ПРЕСТУПНИКА ...Каким по СУТИ является... читать далее>>
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