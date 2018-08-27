«Непрощённый» откроет Международный кинофестиваль независимого кино в Германии

Социальная драма Сарика Андреасяна
«Непрощённый
» будет показана на церемонии открытия 25-го Международного фестиваля независимого кино в Ольденбурге
и примет участие в конкурсной программе смотра, который пройдет с 12 по 16 сентября.
Впервые за четверть вековую историю популярный в Германии кинофорум откроется иностранной картиной:
«Все эти годы мы показывали на церемонии открытия только серьёзные и очень качественные немецкие картины, заставляющие задуматься, фильмы, снятые о чем-то настоящем. И это всегда были работы больших мастеров. Именно поэтому мы приняли решение о том, что в юбилейный год наш фестиваль откроет фильм «Непрощённый» Сарика Андреасяна. Это невероятно сильное, захватывающее и эмоциональное кино, работа очень хорошего режиссера, а также – незабываемая игра актёра Дмитрия Нагиева
», – рассказал директор фестиваля Торстен Нойманн
.
Лента, съемки которой проходили в России, Испании и Германии, основана на реальных событиях. Готовый сценарий фильма ждал реализации 3 года, так как режиссер был в поисках «того самого» актера.
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