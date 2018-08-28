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Марьяна Спивак сыграла в музыкальной комедии Дэнни Бойла

28 августа
2018 год

Новости кино >>
28 августа 2018
Марьяна Спивак присоединилась к актерскому составу пока безымянной музыкальной комедии Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Лента, роли в которой также исполняют Ана де Армас и Эд Ширан, расскажет об альтернативной вселенной, в которой песни Beatles, кроме главного героя, не помнит больше никто.

Марьяна Спивак сыграла в музыкальной комедии Дэнни Бойла

Ранее сообщалось, что действие фильма развернется в 60-х или 70-х годах ХХ века, а называться он, вероятнее всего, будет прямо как один из знаменитых хитов группы — All You Need is Love.

Продюсированием проекта займутся Тим Бивэн и Эрик Филлнер. Релиз картины намечен на 13 сентября 2019 года.
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Ана де АрмасТим БивэнДэнни БойлМарьяна СпивакЭрик Филлнер

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