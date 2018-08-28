Марьяна Спивак сыграла в музыкальной комедии Дэнни Бойла

Марьяна Спивак
присоединилась к актерскому составу пока безымянной музыкальной комедии Дэнни Бойла
и Ричарда Кертиса
. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино
».
Лента, роли в которой также исполняют Ана де Армас
и Эд Ширан
, расскажет об альтернативной вселенной, в которой песни Beatles, кроме главного героя, не помнит больше никто.
Ранее сообщалось, что действие фильма развернется в 60-х или 70-х годах ХХ века, а называться он, вероятнее всего, будет прямо как один из знаменитых хитов группы — All You Need is Love.
Продюсированием проекта займутся Тим Бивэн
и Эрик Филлнер
. Релиз картины намечен на 13 сентября 2019 года.
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