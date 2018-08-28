Диана Пожарская попала в любовный треугольник в англоязычной ленте «Жар-птица»

Диана Пожарская
дебютирует в англоязычном кино: актриса получила ведущую роль в ленте Пеэтера Ребане
«Жар-птица
». Об этом сообщает пресс-служба «Роскино
».
Сюжет фильма, продюсировать который будут Бригита Розенбрика
, Мауро Дюрант
и Нил Теннант
, основан на реальных событиях. Действие ленты разворачивается в 1970-е годы в советских воздушных войсках.
Луиза, обаятельная и целеустремленная адъютантка командира авиабазы, влюбляется одновременно в своего лучшего друга – незадачливого новобранца Сергея и в бравого пилота Романа. Герои ввязываются в роковые отношения, с трудом балансируя на грани между любовью и дружбой. Постепенно на них надвигается катастрофа в виде расследования «всевидящего ока режима» КГБ.
Премьера британской ленты запланирована на 2019 год.
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