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Диана Пожарская попала в любовный треугольник в англоязычной ленте «Жар-птица»

28 августа
2018 год

Новости кино >>
28 августа 2018
Диана Пожарская дебютирует в англоязычном кино: актриса получила ведущую роль в ленте Пеэтера Ребане «Жар-птица». Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Сюжет фильма, продюсировать который будут Бригита Розенбрика, Мауро Дюрант и Нил Теннант, основан на реальных событиях. Действие ленты разворачивается в 1970-е годы в советских воздушных войсках.

Диана Пожарская попала в любовный треугольник в англоязычной ленте «Жар-птица»

Луиза, обаятельная и целеустремленная адъютантка командира авиабазы, влюбляется одновременно в своего лучшего друга – незадачливого новобранца Сергея и в бравого пилота Романа. Герои ввязываются в роковые отношения, с трудом балансируя на грани между любовью и дружбой. Постепенно на них надвигается катастрофа в виде расследования «всевидящего ока режима» КГБ.

Премьера британской ленты запланирована на 2019 год.
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Диана ПожарскаяБригита Розенбрика

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