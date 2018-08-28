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Светлана Иванова и Мария Порошина управляют рынком в новых эпизодах «Челночниц»

28 августа
2018 год

Новости кино >>
28 августа 2018
Премьера второго сезона сериала «Челночницы» состоится 3 сентября на телеканале «Россия 1».

В продолжении истории о пяти подругах, которые в одночасье лишились привычного жизненного уклада и встали за прилавок, сыграют Мария Порошина, Елена Панова, Светлана Иванова, Ирина Розанова и Зоряна Марченко. Также в ленте задействованы Софья Каштанова, Владимир Епифанцев, Игорь Бочкин, Константин Юшкевич и Александр Дьяченко.

Светлана Иванова и Мария Порошина управляют рынком в новых эпизодах «Челночниц»
фото: кинокомпания «Русское»

По словам режиссера картины Сергея Краснова, «челночный период» в жизни героинь завершён, и на рынок подруги возвращаются уже в ином статусе: «Но не надо забывать, что это по-прежнему 90-е. В ходу бандитские разборки и драки, то нагрянет наркоконтроль, то ещё какая-то неожиданность. Почивать на лаврах девчонкам не дадут, и им по-прежнему предстоит тащить всё на себе», – подчеркивает он.

В новых сериях героиня Ивановой – овдовевшая Элла – становится полноправной хозяйкой рынка, управлять которым ей будет помогать интеллигентная «училка» Ольга в исполнении Порошиной. А вот персонаж Пановой – неугомонная Светлана – хочет играть по-крупному и заниматься автомобилями. Взрослеет и бывшая медсестра Алиса, которую играет Марченко: теперь она мечтает о собственной клинике и открывает медицинский кабинет на рынке. А бывшая хозяйка рынка Зоя в исполнении Розановой после трагической гибели единственного сына ищет успокоения в вере и готовится к постригу.
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персоны
Игорь БочкинАлександр ДьяченкоВладимир ЕпифанцевСветлана ИвановаСофья КаштановаСергей КрасновЗоряна МарченкоЕлена ПановаМария ПорошинаИрина РозановаКонстантин Юшкевич
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