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Стартовали съемки российского ремейка «Пробуждения»

28 августа
2018 год

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28 августа 2018
Эдуард Парри приступил к съемкам российской адаптации американского сериала «Пробуждение». Об этом сообщает кинокомпания Star Media на своей странице в «Фейсбуке».

Стартовали съемки российского ремейка «Пробуждения»
фото: Star Media

Главную роль в проекте исполнит Евгений Миронов: он предстанет в образе следователя. По словам актера, сценарий картины для российской версии будет «почти полностью переписан».

Оригинальная лента вышла на экраны в 2012 году. В центре сюжета – детектив Майкл Бриттен, который вместе с сыном и женой попадает в автокатастрофу. Выжить удается только главному герою и его сыну. Очнувшись после катастрофы, герой понимает, что время повернулось вспять. Ему приходится начать жизнь в двух разных реальностях.
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Евгений МироновЭдуард Парри

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