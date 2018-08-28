Стартовали съемки российского ремейка «Пробуждения»

Эдуард Парри приступил к съемкам российской адаптации американского сериала «Пробуждение». Об этом сообщает кинокомпания Star Media на своей странице в «Фейсбуке».
фото: Star Media
Главную роль в проекте исполнит Евгений Миронов: он предстанет в образе следователя. По словам актера, сценарий картины для российской версии будет «почти полностью переписан».
Оригинальная лента вышла на экраны в 2012 году. В центре сюжета – детектив Майкл Бриттен, который вместе с сыном и женой попадает в автокатастрофу. Выжить удается только главному герою и его сыну. Очнувшись после катастрофы, герой понимает, что время повернулось вспять. Ему приходится начать жизнь в двух разных реальностях.
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