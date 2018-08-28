Ремейк «Русалок», «Хор» и комедия про 90-е вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, объявил участников конкурсной программы. В их числе, как сообщает пресс-служба смотра, 20 проектов, которые были выбраны из 62 заявок.
Больше всего участников представлено компанией Start Studio – это сериалы «Вампиры», «На живца» и «Содержанки». Компания Yellow, Black and White представят в Иваново свой совместный с телеканалом «Супер» проект «ИП Пирогова», от канала СТС участие в конкурсе примут комедия «90-е. Весело и громко» и сериал «Филатов», а от НТВ – «Ворона» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.
Победителей фестиваля будут определять как обычные зрители, так и профессиональное жюри. Зрителям предстоит выбрать лучший пилот, а жюри, куда войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии, раздадут призы за сценарий, актерские работу, лучшую режиссуру и назовут лучшего продюсера. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, также будет организована программа «Сериалы на площади», благодаря которой жители смогут увидеть на большом экране такие сериалы, как «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».
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