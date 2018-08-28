Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ремейк «Русалок», «Хор» и комедия про 90-е вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

28 августа
2018 год

Новости кино >>
28 августа 2018
Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, объявил участников конкурсной программы. В их числе, как сообщает пресс-служба смотра, 20 проектов, которые были выбраны из 62 заявок.

Ремейк «Русалок», «Хор» и комедия про 90-е вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

Больше всего участников представлено компанией Start Studio – это сериалы «Вампиры», «На живца» и «Содержанки». Компания Yellow, Black and White представят в Иваново свой совместный с телеканалом «Супер» проект «ИП Пирогова», от канала СТС участие в конкурсе примут комедия «90-е. Весело и громко» и сериал «Филатов», а от НТВ – «Ворона» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

За призы «Пилота» также будут бороться два проекта кинокомпании «Амедиа Продакшн» – ремейк израильского сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте и Петром Федоровым и ретро-детектив «Подкидыш» с Антоном Шагиным и Аглаей Тарасовой.



Кроме того, на фестивале покажут новые российские проекты «Министерство» с Кириллом Сафоновым, драму «На краю» с Дианой Пожарской и Николаем Фоменко, молодежный хоррор «Смена», драматический сериал ТВ-3 «Учителя» с Владимиром Вдовиченковым, Ириной Старшенбаум и Анной Котовой, провокационную драму «Триггер» компании «Среда» Александра Цекало, боевик о гонщике «Драйв», приключенческую драму «Наследие» о русской балерине, комедию «Восток для чайников», проекты «Офис», «Свадьбы и разводы», а также масштабный сериал «Хор» производства компании «Марс Медиа».

Ремейк «Русалок», «Хор» и комедия про 90-е вошли в конкурс фестиваля «Пилот»
фото: Съемки сериала "Хор"/Марс Медиа

Победителей фестиваля будут определять как обычные зрители, так и профессиональное жюри. Зрителям предстоит выбрать лучший пилот, а жюри, куда войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии, раздадут призы за сценарий, актерские работу, лучшую режиссуру и назовут лучшего продюсера. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, также будет организована программа «Сериалы на площади», благодаря которой жители смогут увидеть на большом экране такие сериалы, как «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. В попечительский совет фестиваля вошли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, продюсеры Александр Акопов, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало и режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Александр АкоповИева АндреевайтеАнатолий БелыйФёдор БондарчукЕлизавета БоярскаяВладимир ВдовиченковЛеонид ВерещагинАнна Котова-ДерябинаДиана ПожарскаяКирилл СафоновСергей СельяновИрина СтаршенбаумАглая ТарасоваВалерий ТодоровскийИгорь ТолстуновПётр ФёдоровНиколай ФоменкоАлександр ЦекалоАнтон Шагин
фильмы
ВоронаВызываем огонь на себяДрайвЛиквидацияМинистерствоНа краюОттепельПодкидышРусалкиСвадьбы и разводыТаинственная страстьУчителяХор

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Кирков
27 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Кирков.
Тоомас Креэн
26 августа ушёл из жизни актёр Тоомас Креэн.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Маина Чижевская
Джек Блэк
Шарль Буайе
Бен Газзара
Рауль Кортез
Дэниэл Стерн
Аманда Таппинг
Эрми Хаммер
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
22 мили
боевик
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью