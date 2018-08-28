Каждая семья несчастлива: съемки фильма «Выше неба» Оксаны Карас

Все смешалось в большом подмосковном пансионате на Николиной горе, куда в августе помимо отдыхающих заехала целая съемочная группа фильма «Выше неба». Свежевыкрашенный синий пирс, стильные лежаки с наслаждающимися теплыми солнечными лучами отдыхающими разного пола и возраста легко принять за типично летнюю идиллию пансионатского отдыха – если бы всех участников этого отдыха строго по команде не заставляли «бежать смотреть на труп». «Мотор!» и все действительно бегут. Только трупа пока нет. Он еще на подходе – для съемки сцены с другого ракурса. Не проходит и получаса, как из ниоткуда появляется бледноватый человек в кирзовых сапогах, уже готовый к своей нелегкой роли – лежать в воде, изображая труп, ему придется немало. Но результат есть: первая сцена нового фильма Оксаны Карас «Выше неба» снята. В нем легко заподозрить детектив, но, как говорит режиссер, жанр тут несколько иной.
«В больше степени это драма взросления, история первой любви и семейная драма, хотя, конечно, есть детективный движок, и иногда мы даже немножко уходим триллер – так, чтобы тревога на протяжении всего фильма сохранялась. Это заставляет двигать сюжет и держать зрителей», – говорит Карас.
Сценарий «Выше неба», который написала Екатерина Мавроматис, режиссер увидела еще в конце 2014 года. И с тех пор, он, по признанию Карас, претерпел довольно много изменений. Но именно детективная интрига и история главной героини – восемнадцатилетней девушки с пороком сердца, жизнь которой всего за одну неделю необратимо меняется, – оставались всегда. Главную роль играет Таисия Вилкова, ее героиня приезжает на отдых в пансионат вместе со своими родителями в исполнении Виктории Толстогановой и Алексей Аграновича и сестрой (Полина Виторган). Вся семья становится свидетелями трагического происшествия, расследование которого неожиданным образом открывает и множестве семейных проблем.
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
«Это абсолютно равноценная история и взрослых, и детей. Классика - «отцы и дети». Мы с Катей Мавроматис дорабатывали сценарий как раз в сторону взаимного влияния взрослых линий на детские и детских на взрослые. Об этом столкновении кино и снимается – о том, насколько родители властны в своих манипуляциях с детьми, насколько они имеют право распоряжаться их судьбами. Насколько дети свободны в этом странном возрасте 18-20 лет, когда они уже обладают всеми гражданскими правами, могут даже с кем-то спать, но при этом еще финансово и психологически очень зависимы от родителей. Насколько мы влияем друг на друга, насколько мы несвободны в этих семейных конструкциях и насколько часто путаем наши роли», – подчеркивает Карас.
Проект картины «Выше неба» режиссер презентовала год назад на питчинге Министерства культуры РФ. Тогда же она сняла и тизер будущего фильма – с юной актрисой, выпускницей мастерской Дмитрия БрусникинаМарией Крыловой и Семеном Трескуновым, который играл главную роль в «Хорошем мальчике» и мог бы сыграть в «Выше неба» возлюбленного главной героини. Но затем актерский состав новой картины претерпел изменения, а Крылову и Трескунова режиссер сняла в ленте «У ангела ангина», часть действия которого происходит в 1940-х.
«Они идеально вписались в ту эпоху, а для этого фильма нужно было что-то другое. И я начала искать все с нуля, – вспоминает Карас. – С Семеном, с которым мы не только работаем, но и дружим, мы объяснились, он меня понял и простил, хотя очень хотел эту роль. Что касается главной героини, то изначально мы с Катей Мавроматис думали, что это должна быть анемичная, тонкая, очень бледная девочка, странной болезненной природы. А потом я решила, что, может быть, нужно искать совсем противоположное. И Тася Вилкова, которая в итоге играет эту роль, находится абсолютно на своем месте».
После того, как в фильме появилась Вилкова, Карас сначала собрала ей «женскую» команду – сестру и подругу, а практически перед стартом съемок появился наконец «нужный мальчик».
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
«Я очень быстро нашла Тасе «сестру» – Полину Виторган. Внешне они совершенно не похожи друг на друга, но когда я их увидела вместе, то поняла, что в прошлых жизнях они были сестрами, братьями, близкими родственниками, Зитой и Гитой. Они подружились на пробах, а на съемках вообще стали неразлучны. Полина – прекрасная актриса, современная, с огромным драматическим и комедийным потенциалом, у нее абсолютно документальное существование в кадре. Плюс она сейчас в таком возрасте находится, когда «девочка созрела», и своей сексуальностью перекрывает всё и всех. И это как раз то, что необходимо картине. Я долго не могла найти Риту – подругу главной героини, экзальтированную барышню, у которой очень важная роль в фильме. Очень много актрис посмотрела, но больше всего я болела Дашей Жовнер после «Тесноты». Я знала, что она много отказывает и ждет большой роли, но на удачу отправила ей сценарий и пригласила на пробы. Неожиданно Даша сразу откликнулась, специально приехала из Варшавы, а после проб я в нее влюбилась окончательно. С мальчиком была последняя мука – нужно было найти героя уже конкретно под Тасю, чтобы они были парой. Съемки должны были начаться через месяц, а мальчика так и не было. В финале длинного кастинг-марафона остались Филипп Авдеев и Саша Кузнецов – оба сильнейшие артисты «Гоголь-центра». Но именно Филипп с Тасей создали пару, причем с таким французским флером в кадре. Мы Филиппа в шутку зовем нашим Луи Гаррелем, Тася тоже что-то такое французское выдает а-ля Адель Экзаркопулос, а Даша Жовнер – моя Марион Котийяр. Мы с артистами веселились, что нашли всем какие-то французские прототипы», – говорит режиссер.
Филиппа съемочная группа бережет, так как ему пришлось во время съемок исполнять один из самых опасных и завораживающих трюков – летать на закате на параплане. А вот Таисия Вилкова с удовольствием общается с журналистами и рассказывает о своей героине.
«У моей героини больное сердце, она в раннем возрасте перенесла операцию, и с тех пор постоянно пьет разные лекарства. Ей ничего нельзя – купаться, развлекаться с друзьями, мальчиками. Она постоянно под контролем мамы. И поэтому выросла такой неприспособленной, не способной самостоятельно отличить, что такое хорошо, что такое плохо, все время поглядывающая на маму – что она скажет, что подумает по тому или иному поводу. При этом она девочка очень нежная, ласковая, умная, учится на лингвиста в МГУ – я сейчас так говорю, будто это моя подружка или реальный человек», – упоенно рассказывает актриса.
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
Действительно, на площадке, даже в перерывах, кажется, что вся группа, а особенно актеры, это одна большая семья. Таисия Вилкова постоянно общается с Полиной Виторган – точно, Зита и Гита, как говорила Карас. Алексей Агранович и Виктория Толстоганова в редких перерывах вынуждены отвечать на нескромные журналистские вопросы о том, как вместе – впервые – работается на съемочной площадке.
«Совместная работа – для меня событие. Дело не в том, что это моя жена. Я вообще немного снимаюсь, это все недавно началось. Но редко встречаюсь в кадре с такого рода актрисой, партнером. Я учусь у нее», – с восхищением говорит Агранович.
Однако, как рассказывает Оксана Карас, исполнителей ролей мамы и папы она искала очень долго.
«Сначала мне казалось, что я найду маму, и все срастется. Ко мне приходили замечательные актрисы, которых я люблю, обожаю, боготворю, снимала их и дальше хочу снимать. Одна другой лучше. Но все уперлось в то, что нужен родительский тандем. Тогда я начала искать папу, и пригласила Лешу Аграновича, такой вот нестандартный заход был. Он сказал, что придет с женой. И вот дверь открылась, и вошла великая русская актриса Виктория Толстоганова, а с ней Алексей Агранович. И пробы, мне кажется, уже были формальностью. Как-то сразу стало понятно, что это викина роль. А вместе Алексей с Викой дают какой-то важный надкинематографический контекст, который и не сыграешь. Мне очень с ними радостно работать, потому что они современные, молодые, яркие, демократичные, сложные, оба с очень сильными характерами и с потрясающим чувством юмора», – говорит Карас.
Агранович вспоминает, что сразу же после того, как прочитал сценарий, предложил своему агенту посоветовать на роль его жены (и соответственно мамы героини Таисии Вилковой) Толстоганову.
«Я считаю, что Вика – по-своему выдающаяся актриса для сегодняшнего времени, и при том объеме, который у нее есть, у нее не так много крутых драматических ролей. Мне показалось, что это та роль, которую она могла бы сделать так, как вряд ли кто-то другой мог сделать», – отмечает Агранович.
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
Виктория Толстоганова рассказывает, что сценарий, «насыщенный человеческими отношениями», ей понравился сразу. Ее заинтересовала героиня.
«Сценарий мне очень понравился, понравилась эта роль – я ее хорошо понимаю. Ее психофизику, внутреннее нервно-паралитическое состояние. Моя героиня интересная, сложная, любит все контролировать и не позволяет это делать другим. Это не плохо и не хорошо. Но существует еще и семья – нежная и ранимая субстанция. Есть люди, которые ради сохранения семьи включают правильную энергию, а есть такие, как моя героиня. Она включила какие-то неправильные механизмы, пережимает кислород другим в семье, но винить или осуждать ее я не могу. Это связано с ее привычкой все контролировать, страхом все потерять. Думаю, что такие люди есть и исследовать их очень интересно. Мне хочется защитить свою героиню – она истово жаждет любви», – считает актриса.
Свою героиню она в чем-то сравнивает с героиней Кейт Уинслет в «Колесе чудес» Вуди Аллена, разве что жалеет, что в «Выше неба», события которого укладываются всего в шесть дней, роль у нее не самая большая: «Сценарий насыщен человеческими отношениями, кажется, что так оно происходит и в жизни. Семья приехала на отдых и вроде бы все нормально. Только вдруг открываются все скелеты в шкафу – непонятно почему, непонятно кто этому стал причиной, и мир рушится. Все происходит очень быстро, за шесть дней. Будто взрыв, шаровая молния».
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
Но роль Толстогановой, может быть, и не большая относительно общего хронометража картины, но действительно ключевая – так, по крайней мере, рассказывают все участники съемок. «В фильме несколько линий, которые переплетаются, но, мне кажется, Оксана делает фокус на истории зависимости от матери и материнской зависимости от своего ребенка. В фильме есть неожиданный поворот, который бы хотелось сохранить в секрете до релиза. Но могу сказать, что наши отношения с героиней Виктории Толстогановой – это такая любовь и такая забота, которая давит и берет в оковы так, что ты ничего не можешь с этим сделать. Моя героиня маму очень любит, не понимает, что она заложник этой ситуации. Я знаю такие семьи, таких детей и таких родителей. Это в принципе не такая уж редкая ситуация, и в этом смысле родительское нежелание и страх отпустить ребенка, дать ему спокойно жить самостоятельно – испытывает каждый родитель. Но кто-то способен с этим справиться, а кто-то не готов с этим мириться и продолжает жить так, будто его ребенок – еще совсем маленькое дитя, которое нужно держать на коротком поводке», – говорит Таисия Вилкова.
В свою очередь Алексей Агранович подчеркивает, что «Выше неба» – это история о том, «как разные люди разных поколений с разных сторон идут к внутреннему освобождению, не зная этого»: «Это как когда приближается гроза и метеозависимые люди это чувствуют, но еще не понимают, в чем дело, – такое состояние внутреннего морока».
фото: Съемки фильма "Выше неба"/Марс Медиа
Оксана Карас также намекает на то, что ее история затронет освобождение всех членов семьи от сильного материнского влияния.
«Семья – это живой организм. И единственный фундамент, на котором она строится, это любовь. И если любовь уходит, то семья распадается. Это мое очень идиллическое представление о том, какой должна быть семья. О нем я и снимаю кино. И может быть, для зрителей фильм станет возможностью проверить свои семьи, свои близкие связи на истинность. Что удерживает нас рядом с близким человеком – чувство вины, долг, манипуляция или любовь?» – заключает режиссер.
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