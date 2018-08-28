Алек Болдуин присоединился к касту «Джокера»

анонс

Репортаж со съемочной площадки картины с Викторией Толстогановой, Алексеем Аграновичем и Таисией Вилковой в главных ролях.

28 августа

Ремейк «Русалок», «Хор» и комедия про 90-е вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября.