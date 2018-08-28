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Алек Болдуин присоединился к касту «Джокера»

28 августа
2018 год

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28 августа 2018
Алек Болдуин присоединился к актерскому составу кинокомикса «Джокер». Об этом сообщает издание Deadline.

Какую именно роль исполнит Болдуин, пока официально не сообщается. Однако ходят слухи, что актеру предстоит сыграть отца Бэтмена Томаса (Брюса) Уэйна. В ленте, действие которой развернется в 1980-е в Готэме, также сыграют Зази Битц и Роберт Де Ниро. Заглавного персонажа исполнит Хоакин Феникс.

Алек Болдуин присоединился к касту «Джокера»
фото: ERUTERS/Shannon Stapleton

За постановку отвечает Тодд Филлипс, который работал над сценарием вместе со Скоттом Силвером. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Премьера «Джокера» запланирована на 4 октября 2019 года. Съемки стартуют 10 сентября.
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персоны
Алек БолдуинРоберт Де НироМартин СкорсезеХоакин ФениксТодд Филлипс

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