Алек Болдуин присоединился к касту «Джокера»

Алек Болдуин присоединился к актерскому составу кинокомикса «Джокер». Об этом сообщает издание Deadline.
Какую именно роль исполнит Болдуин, пока официально не сообщается. Однако ходят слухи, что актеру предстоит сыграть отца Бэтмена Томаса (Брюса) Уэйна. В ленте, действие которой развернется в 1980-е в Готэме, также сыграют Зази Битц и Роберт Де Ниро. Заглавного персонажа исполнит Хоакин Феникс.
фото: ERUTERS/Shannon Stapleton
За постановку отвечает Тодд Филлипс, который работал над сценарием вместе со Скоттом Силвером. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).
Премьера «Джокера» запланирована на 4 октября 2019 года. Съемки стартуют 10 сентября.
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