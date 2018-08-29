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«Балабол» возвращается на НТВ

29 августа
2018 год

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29 августа 2018
Премьера второго сезона иронического детектива «Балабол» с Константином Юшкевичем в главной роли состоится на НТВ 3 сентября.

«Мой герой – такой необычный опер, с отличным чувством юмора, с позитивным характером. И, несмотря на всякие передряги, он остаётся таким на протяжении всей истории. Важно, что сам сериальный продукт отличается. Подобную конструкцию мы видели неоднократно: необузданный опер со своеобразным характером, привыкший делать всё не по правилам, но в «Балаболе» главный упор делается на юмор и иронию», – отметил Юшкевич.

«Балабол» возвращается на НТВ
фото: PR-НТВ

Также в ленте сыграли Вадим Андреев, Инга Оболдина, Иван Агапов, Илья Шляга, Ирина Низина и Мария Пирогова.

В новом сезоне главному герою предстоит не только расследовать преступления, но и покопаться в своей личной жизни: любимая супруга Лена уходит спустя 19 лет совместной жизни, заявив мужу, что он женат только на своей работе. А дочь Маша и её возлюбленный Василий собираются пожениться. По случаю свадьбы супруги соглашаются на «краткое перемирие», а через некоторое время Лена узнаёт, что беременна.

Режиссером проекта по сценарию Андрея Шишова выступил Владимир Мельник. Первый сезон картины появился на российских телеэкранах в 2013 году.
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Иван АгаповВадим АндреевИрина НизинаИнга ОболдинаМария ПироговаАндрей Шишов (II)Илья ШлягаКонстантин Юшкевич
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