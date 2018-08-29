Телесеть HBO приобрела права на показ ленты «Про любовь. Только для взрослых»

Европейское подразделение телесети HBO
приобрело права на показ фильма «Про Любовь. Только для взрослых
».
«HBO Europe закупает контент для каналов этой телесети в Центральной и Восточной Европе. Мы ожидаем, что фильм попадет в эфир в сентябре
», – сообщила куратор направления независимого кино дистрибьюторской компании Russian World Vision Алиса Столярова
.
Ранее романтический киноальманах уже демонстрировался иностранному зрителю как в прокате, так и в рамках фестивальных показов.
Премьера продюсерского проекта Анны Меликян
«Про Любовь. Только для взрослых» состоялась на российских экранах в сентябре 2017 года. Режиссерами новелл, из которых состоит альманах, кроме самой Меликян, стали Павел Руминов
, Наталья Меркулова
и Алексей Чупов
, Нигина Сайфуллаева
, Евгений Шелякин
и Резо Гигинеишвили
.
Действие фильма разворачивается в Москве, в летнее время. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков: для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но зрителей будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.
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