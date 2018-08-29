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Телесеть HBO приобрела права на показ ленты «Про любовь. Только для взрослых»

29 августа
2018 год

Новости кино >>
29 августа 2018
Европейское подразделение телесети HBO приобрело права на показ фильма «Про Любовь. Только для взрослых».

«HBO Europe закупает контент для каналов этой телесети в Центральной и Восточной Европе. Мы ожидаем, что фильм попадет в эфир в сентябре», – сообщила куратор направления независимого кино дистрибьюторской компании Russian World Vision Алиса Столярова.

Ранее романтический киноальманах уже демонстрировался иностранному зрителю как в прокате, так и в рамках фестивальных показов.

Телесеть HBO приобрела права на показ ленты «Про любовь. Только для взрослых»

Премьера продюсерского проекта Анны Меликян «Про Любовь. Только для взрослых» состоялась на российских экранах в сентябре 2017 года. Режиссерами новелл, из которых состоит альманах, кроме самой Меликян, стали Павел Руминов, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин и Резо Гигинеишвили.

Действие фильма разворачивается в Москве, в летнее время. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков: для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но зрителей будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.
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персоны
Резо ГигинеишвилиАнна МеликянНаталья МеркуловаПавел РуминовНигина СайфуллаеваАлексей ЧуповЕвгений Шелякин
фильмы
Про любовь. Только для взрослых

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