ревью

Обычный школьник обнаруживает мощнейшие оружие и оказывается в эпицентре крупных проблем.

«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной

«СашаТаня» столкнутся с кризисом в отношениях

За картину о конфликте на востоке страны режиссер удостоен награды «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля.

Ролики фильмов

«Верить и ждать»

Как далеко готова пойти мать, чтобы отомстить за ребенка?