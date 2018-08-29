«СашаТаня» столкнутся с кризисом в отношениях

2 сентября
телеканал ТНТ представит премьеру восьмого сезона комедийного сериала «СашаТаня
».
Главные роли в проекте исполняют Андрей Гайдулян
и Валентина Рубцова
. Также в съемках участвовали Алексей Климушкин
и Андрей Свиридов
.
В новых эпизодах одна из самых крепких семейных телевизионных пар сталкивается с реальными проблемами — брак под угрозой, отношения находятся в нешуточном кризисе. Насытившись устойчивым укладом жизни, Сергеевы не понимают, откуда черпать вдохновение для семьи. Внутренние противоречия в доме пары осложняет и внешний фон: лучшая подруга Лиля ждет ребенка и не может определиться с роддомом и другими сопутствующими проблемами. Даже над Геной и Сильвестром Андреевичем ярким цветом загорается статус «все сложно», и теперь бессменному телохранителю приходится доказывать преданность олигарху.
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