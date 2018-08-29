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Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы

29 августа
2018 год

Новости кино >>
29 августа 2018
Кино-театр.ру представляет дублированный трейлер приключенческого экшен-триллера «Мотылёк» - экранизации одноименного бестселлера бывшего каторжника Анри Шарьера.


Величайшая реальная история о побеге, который превратился в приключение всей жизни. По сюжету авантюрист по прозвищу Мотылёк получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днём заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.

Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Рами Малек, Ив Хьюсон, Томми Фланаган, Роланд Мёллер, Майкл Соча, Кристофер Фэйрбэнк, Иан Битти, Брайан Вернел, Йорик ван Вагенинген, Аттила Арпа и Йоэль Басман.

Режиссёром ленты выступил Майкл Ноер («Заключенный R»): «Изучив условия содержания людей в этой тюрьме на Острове Дьявола во Французской Гвинее, мы ужаснулись от того, что исправительная система была нацелена на получение выгоды от страданий и пыток людей. И нам хотелось, чтобы каждый зритель получил представление о бесчеловечности этой системы».

Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы

В 1973 году на большие экраны уже выходил «Мотылёк» Франклина Шеффнера с Дастином Хоффманом и Стивом Маккуином. Однако новая картина, по заявлению съёмочной группы, не пытается подражать классическому фильму.

«Мы не снимали ремейк, это просто бессмысленно, - признаётся Чарли Ханнэм, - первый фильм - отдельное самостоятельное произведение искусства. Мы же больше ориентировались не на фильм, а на литературное произведение».

В российский прокат «Мотылёк» впорхнёт 27 сентября.
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Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы фотографии
Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы фотографии
Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы фотографии
Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы фотографии
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