Чарли Ханнэм и Рами Малек попытаются сбежать из тюрьмы

Кино-театр.ру представляет дублированный трейлер приключенческого экшен-триллера «Мотылёк»
- экранизации одноименного бестселлера бывшего каторжника Анри Шарьера.
Величайшая реальная история о побеге, который превратился в приключение всей жизни. По сюжету авантюрист по прозвищу Мотылёк получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днём заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.
Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм
, Рами Малек
, Ив Хьюсон
, Томми Фланаган
, Роланд Мёллер
, Майкл Соча
, Кристофер Фэйрбэнк
, Иан Битти
, Брайан Вернел
, Йорик ван Вагенинген
, Аттила Арпа
и Йоэль Басман
.
Режиссёром ленты выступил Майкл Ноер
(«Заключенный R»
): «Изучив условия содержания людей в этой тюрьме на Острове Дьявола во Французской Гвинее, мы ужаснулись от того, что исправительная система была нацелена на получение выгоды от страданий и пыток людей. И нам хотелось, чтобы каждый зритель получил представление о бесчеловечности этой системы
».
В 1973 году на большие экраны уже выходил «Мотылёк» Франклина Шеффнера
с Дастином Хоффманом
и Стивом Маккуином
. Однако новая картина, по заявлению съёмочной группы, не пытается подражать классическому фильму.
«Мы не снимали ремейк, это просто бессмысленно
, - признаётся Чарли Ханнэм, - первый фильм - отдельное самостоятельное произведение искусства. Мы же больше ориентировались не на фильм, а на литературное произведение
».
В российский прокат «Мотылёк»
впорхнёт 27 сентября.
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