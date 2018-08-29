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Украина выдвинула на «Оскар» драму Сергея Лозницы «Донбасс»

29 августа
2018 год

Новости кино >>
29 августа 2018
Документальная драма Сергея Лозницы «Донбасс» стала претендентом на «Оскар» от Украины в номинации «Лучший иностранный фильм». Такое решение принял украинский оскаровский комитет, передает издание «Левый берег».

Украина выдвинула на «Оскар» драму Сергея Лозницы «Донбасс»
фото: loznitsa.com

Лента – это, по сути, цепочка из 13 связанных между собой эпизодов, которые воссоздают реальные истории, произошедшие за время вооруженного конфликта на востоке Украины. В основе сценария – любительские ролики из YouTube, снятые на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Международная премьера фильма состоялась на открытии программы «Особый взгляд» 71-го Каннского международного кинофестиваля, в рамках которой Лозница был удостоен приза за лучшую режиссуру.
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