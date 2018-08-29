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«Фонзо» с Томом Харди выйдет в российский прокат 11 апреля 2019 года

29 августа
2018 год

Новости кино >>
29 августа 2018
Российская премьера криминальной драмы «Фонзо» о знаменитом американском гангстере Аль Капоне, главную роль в которой исполнит Том Харди, состоится 11 апреля 2019 года. Об этом сообщает кинодистрибьютор «Экспонента Фильм».

«Фонзо» с Томом Харди выйдет в российский прокат 11 апреля 2019 года
фото: Jeff Vespa/ Getty Images

В картине также сыграют Линда Карделлини, Ноэл Фишер, Кайл Маклахлен и Мэтт Диллон. Режиссерское кресло ленты занял Джош Трэнк, он же подготовил сценарий.

Фильм расскажет о жизни Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишённый былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжёлом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершённых по его приказам на чикагских улицах.
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Мэтт ДиллонЛинда КарделлиниКайл МаклахленТом Харди

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