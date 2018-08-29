«Фонзо» с Томом Харди выйдет в российский прокат 11 апреля 2019 года

Российская премьера криминальной драмы «Фонзо» о знаменитом американском гангстере Аль Капоне, главную роль в которой исполнит Том Харди, состоится 11 апреля 2019 года. Об этом сообщает кинодистрибьютор «Экспонента Фильм».
Фильм расскажет о жизни Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишённый былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжёлом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершённых по его приказам на чикагских улицах.
обсуждение >>