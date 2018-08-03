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На базе «Мособлкино» заработала кинокомиссия Московской области

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
На базе «Мособлкино» создана кинокомиссия Московской области. В неё вошли соучредитель COSMOSStudio Александр Акопов, глава студии «Профит» Игорь Толстунов, исполнительный вице-президент StarMedia Никита Трынкин и генеральный директор «Главкино» Иван Никулин, представляющие Ассоциацию продюсеров. От «Мособлкино» присоединились директор Евгений Сарамуд, его заместитель по фестивальной работе Наталья Исаева и руководитель фестивального отдела Любовь Мишуровская. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации продюсеров.

На базе «Мособлкино» заработала кинокомиссия Московской области
фото: darmosreg.ru

Первое заседание комиссии, которая будет оказывать административную поддержку кинопроизводителям в проведении съёмок на территории Московской области, состоялось 2 августа в кинотелевизионном комплексе «Главкино». В нём приняли участие первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов и исполнительный директор Ассоциации продюсеров Ольга Жукова.

По словам Мурашова, правительство региона заинтересовано в том, чтобы съёмочные группы работали на территории области. В частности, в 2017-м организационная поддержка была оказана 19 кинопроектам. Он выразил надежду, что с созданием кинокомиссии эта цифра существенно вырастет. На данный момент речь не идёт о введении системы возвратов кинокомпаниям части затрат на производство фильмов из бюджета Московской области. Однако возможно выделение грантовой поддержки картинам, значимым для региона.

За помощью в подборе локаций для съёмок, получении разрешений на них и прочими услугами, которые будет оказывать комиссия, кинокомпаниям стоит обращаться напрямую в «Мособлкино». Что касается Ассоциации продюсеров, то она возьмёт на себя составление списка надёжных подрядчиков, которые уже имеют опыт работы в Подмосковье, – чтобы кинокомиссия могла содействовать в обеспечении необходимыми кадровыми ресурсами. Ассоциация продюсеров, «Мособлкино» и правительство Московской области также договорились продолжить взаимодействие в области отбора кино- и телепроектов, съёмки которых могли бы способствовать развитию туризма в наиболее привлекательных с этой точки зрения районах Подмосковья.
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