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Алексей Красовский хочет устроить «Праздник»

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
Создатель «Коллектора» Алексей Красовский собирает народные средства на фильм «Праздник» про блокадный Ленинград. Страница будущей картины заведена на Планете.ру. Режиссёру требуется полтора миллиона рублей, в настоящий момент проект собрал около 20 тысяч.



Зрителям расскажут про празднование Нового Года в блокадном Ленинграде. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.

Как и в «Коллекторе», всё действие «Праздника» происходит в одном месте, и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января). Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один. По словам режиссёра, это будет «комедия, местами черная, но чаще светлая и новогодняя». Ещё одно отличие — «Коллектор» был снят за семь ночей, в этот раз задача чуть сложнее, но создатели попробуют уложиться в восемь смен.

Дом Воскресенских
фото: planeta.ru

Команда картины состоит из оператора Сергея Астахова и актёров Яна Цапника, Павла Табакова и Павла Деревянко. Большая часть работы уже проведена. Найден подходящий объект, подготовлено всё необходимое оборудование, сейчас завершается кастинг и подбираются костюмы и реквизит. Съёмки запланированы на эту осень, а зимой фильм должен быть готов.

Красовский уверяет, что «как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съёмки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг "Матильды" и "Смерти Сталина" продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира"». Поэтому было решено снимать кино собственными силами. Деньги потенциальных зрителей пойдут на монтаж, озвучание и музыку.
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Дом Воскресенских
Дом Воскресенских
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№ 1
Семруч (Ленинград)   3.08.2018 - 13:00
продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира"». И похоже они в этот раз правы. Такими темпами пойдет и о Хатыне новогоднюю комедию снимем. читать далее>>
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