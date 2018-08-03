Ребекка Фергюсон сыграет антагонистку в спин-оффе «Людей в чёрном»

Ребекка Фергюсон
присоединится к спин-оффу «Людей в чёрном»
. Актрисе досталась роль главной злодейки, уверяет Deadline
.
Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон
), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона
) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт
), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради чего нужно много путешествовать по миру. По пути им попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани
. В фильме также появятся Рэйф Сполл
и Эмма Томпсон
, которая вновь воплотит образ агента О.
Режиссёром фильма, чей сценарий подготовили Арт Маркум
и Мэтт Холлоуэй
, стал Ф. Гэри Грэй
. Продюсерами выступят Уолтер Паркс
и Лори Макдональд
, к которым в должности исполнительного продюсера присоединится Стивен Спилберг
. В прокат лента выйдет 14 июня 2019
года.
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