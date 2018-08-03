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Ребекка Фергюсон сыграет антагонистку в спин-оффе «Людей в чёрном»

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
Ребекка Фергюсон присоединится к спин-оффу «Людей в чёрном». Актрисе досталась роль главной злодейки, уверяет Deadline.

Ребекка Фергюсон сыграет антагонистку в спин-оффе «Людей в чёрном»
фото: geektyrant.com

Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради чего нужно много путешествовать по миру. По пути им попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани. В фильме также появятся Рэйф Сполл и Эмма Томпсон, которая вновь воплотит образ агента О.

Режиссёром фильма, чей сценарий подготовили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, стал Ф. Гэри Грэй. Продюсерами выступят Уолтер Паркс и Лори Макдональд, к которым в должности исполнительного продюсера присоединится Стивен Спилберг. В прокат лента выйдет 14 июня 2019 года.
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