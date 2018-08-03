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Мэтт Дэймон получил главную роль в новой картине Бена Аффлека

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
Мэтт Дэймон сыграет главную роль в новой режиссёрской работе Бена Аффлека, сообщает Deadline.


Это будет адаптация статьи Джеффа Майша «Как бывший коп подтасовал результаты McDonald’s Monopoly и украл миллионы» (How An Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game And Stole Millions), основанной на реальных событиях.

Майш рассказал про бывшего копа Джерома Джейкобсона, который благодаря придуманной им мошеннической схеме в течение 12 лет выигрывал почти каждый приз игры McDonald’s Monopoly, положив себе в карман более 24 миллионов долларов. Ему помогала целая криминальная сеть, где нашлось место гангстерам, наркоторговцам, владельцам стрип-клубов, экстрасенсам и мормонам.

Права на экранизацию приобрела 20th Century Fox. Над сценарием предстоит корпеть Ретту Ризу и Полу Вернику. Других подробностей о фильме пока нет.
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