Мэтт Дэймон получил главную роль в новой картине Бена Аффлека

Мэтт Дэймон
сыграет главную роль в новой режиссёрской работе Бена Аффлека
, сообщает Deadline
.
Это будет адаптация статьи Джеффа Майша «Как бывший коп подтасовал результаты McDonald’s Monopoly и украл миллионы»
(How An Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game And Stole Millions), основанной на реальных событиях.
Майш рассказал про бывшего копа Джерома Джейкобсона, который благодаря придуманной им мошеннической схеме в течение 12 лет выигрывал почти каждый приз игры McDonald’s Monopoly, положив себе в карман более 24 миллионов долларов. Ему помогала целая криминальная сеть, где нашлось место гангстерам, наркоторговцам, владельцам стрип-клубов, экстрасенсам и мормонам.
Права на экранизацию приобрела 20th Century Fox. Над сценарием предстоит корпеть Ретту Ризу
и Полу Вернику
. Других подробностей о фильме пока нет.
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