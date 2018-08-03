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Опубликован первый кадр из шестого «Терминатора»

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
Опубликован первый официальный промокадр из шестого «Терминатора». Фотографию разместила в своём твиттере студия Paramount Pictures.

На кадре запечатлены Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон, вернувшаяся к роли Сары Коннор.

Опубликован первый кадр из шестого «Терминатора»
фото: twitter.com

Зрителей ожидает прямое продолжение «Судного дня». Наталье Рейес предстоит сыграть одну из главных ролей – мексиканскую девушку Дани. Габриэль Луна предстанет в качестве Терминатора следующего поколения. Диего Бонета сыграет брата Дани, а Маккензи Дэвис станет солдатом-убийцей из будущего. Помимо Линды Хэмилтон, в фильме следует ожидать и Арнольда Шварценеггера.

Съёмки ленты Тима Миллера проходят в Испании. Продюсером выступает режиссёр оригинала Джеймс Кэмерон. Премьера «Терминатора 6» намечена на 22 ноября 2019-го.
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