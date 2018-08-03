Опубликован первый кадр из шестого «Терминатора»

Опубликован первый официальный промокадр из шестого «Терминатора»
. Фотографию разместила в своём твиттере
студия Paramount Pictures.
На кадре запечатлены Наталья Рейес
, Маккензи Дэвис
и Линда Хэмилтон
, вернувшаяся к роли Сары Коннор.
Зрителей ожидает прямое продолжение «Судного дня»
. Наталье Рейес предстоит сыграть одну из главных ролей – мексиканскую девушку Дани. Габриэль Луна
предстанет в качестве Терминатора следующего поколения. Диего Бонета
сыграет брата Дани, а Маккензи Дэвис станет солдатом-убийцей из будущего. Помимо Линды Хэмилтон, в фильме следует ожидать и Арнольда Шварценеггера
.
Съёмки ленты Тима Миллера
проходят в Испании. Продюсером выступает режиссёр оригинала Джеймс Кэмерон
. Премьера «Терминатора 6» намечена на 22 ноября 2019
-го.
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