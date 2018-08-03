У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго

В сети появились характер-постеры картины Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть»
, представляющей собой заключительную часть мистической трилогии.
Исполнители главных ролей Олег Меньшиков
, Александр Петров
, Евгений Стычкин
, Юлия Франц
и Артём Ткаченко
предстают на постерах в романтическом антураже и в компании мистического альтер-эго. Таким образом, за месяц до выхода финальной части создатели «Гоголя» подогревают основную интригу: после двух предыдущих фильмов серии зрители уже могли убедиться, что у каждого из персонажей «Гоголя», включая и самого Николая Васильевича, есть страшная тайна – своя тёмная сторона. Но кто именно скрывается под маской страшного Чёрного всадника, убившего уже больше десяти девушек в окрестностях Диканьки? Ответы на все вопросы даст «Гоголь. Страшная месть».
Основой для фильма послужили факты из биографии Николая Гоголя
и сюжет повести «Страшная месть»
из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»
. Часть действия развернётся в XVII веке – эпохе противостояния казаков и поляков. В образе злого колдуна в «Гоголе» впервые появится актёр Рижского русского театра Кирилл Зайцев
. Кроме того, в «Страшной мести» сыграет Павел Деревянко
– он появится перед зрителями в крайне неожиданном образе.
Заключительный «Гоголь» выйдет в прокат 30 августа
.
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