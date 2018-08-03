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У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго

3 августа
2018 год

Новости кино >>
3 августа 2018
В сети появились характер-постеры картины Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть», представляющей собой заключительную часть мистической трилогии.

У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго

Исполнители главных ролей Олег Меньшиков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Юлия Франц и Артём Ткаченко предстают на постерах в романтическом антураже и в компании мистического альтер-эго. Таким образом, за месяц до выхода финальной части создатели «Гоголя» подогревают основную интригу: после двух предыдущих фильмов серии зрители уже могли убедиться, что у каждого из персонажей «Гоголя», включая и самого Николая Васильевича, есть страшная тайна – своя тёмная сторона. Но кто именно скрывается под маской страшного Чёрного всадника, убившего уже больше десяти девушек в окрестностях Диканьки? Ответы на все вопросы даст «Гоголь. Страшная месть».

Основой для фильма послужили факты из биографии Николая Гоголя и сюжет повести «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть действия развернётся в XVII веке – эпохе противостояния казаков и поляков. В образе злого колдуна в «Гоголе» впервые появится актёр Рижского русского театра Кирилл Зайцев. Кроме того, в «Страшной мести» сыграет Павел Деревянко – он появится перед зрителями в крайне неожиданном образе.

У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго

Заключительный «Гоголь» выйдет в прокат 30 августа.
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У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго фотографии
У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго фотографии
У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго фотографии
У персонажей заключительного «Гоголя» появились тёмные альтер-эго фотографии
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