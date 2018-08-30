Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни

Ранее в СМИ появилась информация о срочной госпитализации певца. Тем не менее позже пресс-секретарь Кобзона заявила, что артист проходит плановое лечение и говорить о критичности состояния нет причин. В 2005 году у Кобзона диагностировали рак, после чего певец перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.
фото: Антон Новодержкин / ТАСС / Corbis / Vida Press
Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области на Украине. После окончания Днепропетровского горного техникума, где состоялись его первые выступления на сцене, служил в армии и был участником ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа.
С 1958 года певец работал в Цирке на Цветном бульваре, а уже через год стал солистом Всесоюзного радио. В репертуаре Кобзона были лирические и патриотические песни, оперные арии и бардовские произведения. Артист исполнял песни авторства Островского, Фельцмана, Рождественского, Дунаевского, братьев Покрасс и многих других. С 2011 года также был зампредседателем комитета Госдумы по культуре.
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