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Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни

30 августа
2018 год

Новости кино >>
30 августа 2018
Певец Иосиф Кобзон ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Интерфакс.

Ранее в СМИ появилась информация о срочной госпитализации певца. Тем не менее позже пресс-секретарь Кобзона заявила, что артист проходит плановое лечение и говорить о критичности состояния нет причин. В 2005 году у Кобзона диагностировали рак, после чего певец перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.

Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни
фото: Антон Новодержкин / ТАСС / Corbis / Vida Press

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области на Украине. После окончания Днепропетровского горного техникума, где состоялись его первые выступления на сцене, служил в армии и был участником ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа.

С 1958 года певец работал в Цирке на Цветном бульваре, а уже через год стал солистом Всесоюзного радио. В репертуаре Кобзона были лирические и патриотические песни, оперные арии и бардовские произведения. Артист исполнял песни авторства Островского, Фельцмана, Рождественского, Дунаевского, братьев Покрасс и многих других. С 2011 года также был зампредседателем комитета Госдумы по культуре.

Кобзон удостоен многочисленных наград и премий международных конкрурсов и фестивалей, а также Государственной премии СССР, премии Правительства РФ и звания народного артиста. Песни в его исполнении можно услышать во многих отечественных фильмах, включая картины «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны», «Любовь земная» и «Спортлото 82».
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Иосиф Кобзон
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Любовь земнаяНовые приключения неуловимыхСемнадцать мгновений весныСпортлото 82

обсуждение >>
№ 4
Сергей Кулагин   30.08.2018 - 15:46
Печально читать далее>>
№ 3
Евгения Голишникова (Фрунзе/Бишкек)   30.08.2018 - 14:45
Очень жаль! Очень любила, как певца и уважала, как личность, как человека. читать далее>>
№ 2
Saniya (Астрахань)   30.08.2018 - 14:41
Очень, очень жаль!..Невосполнимая потеря, уходит старая гвардия...Светлая память... читать далее>>
№ 1
nord   30.08.2018 - 13:46
Сколько помню себя с детства,Кобзон пел всегда,во все года. И очень жаль,что эта легенда нашей эстрады ушла из жизни. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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