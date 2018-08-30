Роман Волобуев расскажет про «Потерянных»

Роман Волобуев приступил к съёмкам восьмисерийной криминальной драмы «Потерянные». Согласно пресс-службе Ассоциации продюсеров кино и телевидения, за производство сериала отвечает продюсерская компания «Среда».
фото: Пресс-служба продюсерской компании «Среда»
По сюжету внутренние страхи и конфликты не позволяют Павлу найти себя. Он ни к чему не стремится, работает курьером у местного криминального авторитета Германа. Лёгкие деньги – лёгкая жизнь. Павел не хочет ни к кому привязываться, чтобы потом не было слишком больно. Ведь когда-то он уже потерял собственного отца. Мать считает, что тот просто бросил семью. Но Павел уверен, что с отцом что-то случилось, и до сих пор надеется его найти.
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