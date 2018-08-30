Финальный сезон «Универа» стартует на ТНТ 3 сентября

Финальный сезон сериала «Универ» стартует на ТНТ 3 сентября в 20:30. Ситком завершится четверной свадьбой и неожиданным возвращением старых героев, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Первая серия «Универа» вышла в эфир ТНТ в 2008 году, когда Дима Билан выиграл «Евровидение», сборная России по хоккею — чемпионат мира, а «Зенит» — Кубок УЕФА. Ни о Монеточке, ни о Гречке, ни о Гнойном никто тогда и не догадывался.
Выражения из ситкома разлетелись на цитаты (слово «мемы» тогда ещё не было так заразно): «пипец», «потеря потерь», «блин блинский» и «крутяк». Песня Кузи «Шняга шняжная» стала негласным гимном прекрасной студенческой жизни.
«Универ» ширился, герои взрослели, влюблялись и расставались, уходили и возвращались, учились и тусовались. И теперь настало время попрощаться с ними.
обсуждение >>