Осенью на Амедиатеке выйдут новые сезоны «Двойки» и «Американской истории ужасов»

Продолжение «Двойки», созданной авторами «Прослушки» Дэвидом Саймоном и Джорджем Пелеканосом, стартует 10 сентября. Действие развернётся через пять лет после событий первых эпизодов. 1978 год, панк-диско-порно, Нью-Йорк по-прежнему никогда не спит, криминал уже не такой дикий, а герои ищут себя в новых реалиях. Опасной индустрии удалось окончательно выбраться из подполья – впереди горы долларов, эпоха порношика, «золотой век порно». Никто из протагонистов в начале 70-х даже не мог предположить, насколько далеко всё может зайти. Вслед за братьями (их теперь можно легко различить по прическам) во второй сезон возвращается Кэнди (Мэгги Джилленхол). Теперь она актриса, продюсер и режиссер фильмов для взрослых, горящая желанием снимать нетрешовое порнокино – с бюджетом и сюжетом.
13 сентября состоится премьера восьмого сезона «Американской истории ужасов», получившего название «Апокалипсис». Это будет кроссовер «Дома-убийцы» и «Шабаша». Действие происходит в реальном мире – конец 2019-го, человечество на грани какой-то неотвратимой катастрофы. Пока точно известно, что подросший малыш-Антихрист Майкл Лэнгдон (Коди Ферн) возвращается, и это ещё раз прозрачно намекает на конец света. Сара Полсон сыграет разу три роли (Корделия Фокс + Билли Дин Ховард + новый персонаж), Джессика Лэнг предстанет в образе Констанс Лэнгдон, Эван Питерс – парикмахер-стилист с бабушкой в исполнении Джоан Коллинз, Эмма Робертс – вновь ведьма Мэдисон Монтгомери. Также в новой части появятся резиденты антологии Кэти Бэйтс, Адина Портер, Билли Лурд, Шайенн Джексон и другие.
25 сентября зрителям представят второй сезон медицинской драмы «Хороший доктор» с Фредди Хаймором в образе гениального врача с аутизмом и синдромом саванта, снятого под присмотром создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора. В финале первой части стало известно, что у доктора Аарона Глассмана (Ричард Шифф) есть шанс победить опухоль мозга. Два главных вопроса: справится ли он и справится ли Шон с возможной потерей самого близкого человека? За время своей работы в больнице Сан-Хосе благодаря коллегам и пациентам он очень изменился, преодолев многие из своих страхов и барьеры в общении. Но готов ли доктор Мёрфи выстоять в одиночку и продолжать работать без поддержки своего друга и наставника. Узнаем совсем скоро.
фото: Пресс-служба Амедиатеки
На 15 октября запланирована премьера «Кемпинга», сценарий к которому написала создательница «Девочек» Лина Данэм. Сериал представляет собой адаптацию одноимённой британской комедии Джулии Дэвис, вышедшей два года назад. Главные роли достались Дженнифер Гарнер и Дэвиду Теннанту. Они играют Кэтрин и Уолта – не слишком счастливую семейную пару, которая в кои-то веки выбирается на выходные за город. Кэтрин – женщина с железной хваткой, богиня гиперконтроля и гиперопеки – основательно подготовилась к 45-летию супруга. Но чётко спланированную идиллию нарушают незваные гости и силы природы, превратив уикенд в тест на прочность брака и дружеских отношений.
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