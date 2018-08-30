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Объявлена программа «Амурской осени»

30 августа
2018 год

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30 августа 2018
С 15 по 23 сентября в Благовещенске Амурской области состоится 16-й фестиваль кино и театра «Амурская осень», который в этом году посвящён 160-летию Амурской области. На церемонии открытия будет вручён специальный приз за вклад в мировое кино знаменитому иностранному кинематографисту, чьё имя пока держится в секрете. Президентом и продюсером смотра является Сергей Новожилов, программным директором – Александра Жукова. Согласно фестивальной пресс-службе, программа включает три конкурса – два киноконкурса, состоящие преимущественно из премьер (полный и короткий метр), а также конкурс театральных антреприз.

Объявлена программа «Амурской осени»
фото: Пресс-служба фестиваля

В российский полнометражный конкурс включено 12 кинолент, из которых десять – общероссийские премьеры, а у двух второй показ. Это «Варавва» Евгения Емелина, «Двое» Тимофея Жалнина, «Интересная жизнь» Анны Яновской, «Кастинг» Игоря Стама, «Общие интересы» Софии Афиногеновой, «Пилигрим» Александра Баршака, «Пустота» Павла Москвина, «Рисунки дождём» Константина Одегова, «Спитак» Александра Котта, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Чужая жизнь» Виктора Татарского и «Я вернусь» Дарьи Шумаковой. Работы оценит жюри под председательством Льва Прыгунова. В оценке ему помогут режиссёр Андрей Богатырёв, актриса Евгения Крюкова, актёр Борис Каморзин и кинокритик Виктор Матизен.

Антон Мегердичев возглавит жюри короткометражного конкурса, а компанию ему составят актёры Илья Глинников, Александр Ильин и Екатерина Никитина. Им предстоит посмотреть 25 картин, больше половины которых премьерные: «Бедные люди» Татьяны Астаповой, «Взятка» Алексея Харитонова, «Выдох» Доржи Галсанова, «Галангал» Марии Лойтер, «Год собаки» Василия Ильинского, «Дерево» Хавы Мухиевой, «Замыкание» Виктории Лопач, «Зеркало» Елизаветы Полицан, «Исчезнувшая» Антона Соколова, «Наблюдатель» Павлы Стратулат, «Обмен» Дениса Симачева, «Огонь» Марии Шульгиной, «Открытая дверь» Ивана Шкундова, «Новые чувства» Анастасии Нечаевой, «Пуньк» Олега Морозова, «Рикошет» Тимура Джурева, «Русская смерть» Владимира Мирзоева, «Самолёты так низко не летают» Элизабетты Бальби, «Слепое зрение» Анастасии Журы, «Спойлер» Евгения Колядинцева, «Счастье» Владимира Мункуева, «Третий лишний» Дарьи Выходцевой, «Худрук» Ильи Ермолова, «Чита» Дмитрия Тархова и «Это наш дом» Георгия Даниелянца.

В театральный конкурс вошло десять антреприз. Среди них – философская трагикомедия «Незнакомка» с участием Алексея Чадова, Агнии Дитковските и Ирины Медведевой, спектакль по культовому произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце» с участием Антона Богданова, Вячеслава Гришечкина, Елены Морозовой и Владимира Стержакова, современная интерпретация Шекспира в спектакле «Гамлет. Очная ставка», музыкальный спектакль и ностальгическая комедия «На высоких каблуках» с участием Нонны Гришаевой, Эвклида Кюрдзидиса и ансамбля «Замотаев-бэнд», трагикомедия «Билокси блюз» с Денисом Никифоровым, Владиславом Канопкой, Ильёй Коробко, Евгением Куликом и другими звёздами «Молодёжки», «Желания антиквара» с Алексеем Булдаковым, Вадимом Андреевым и Юлией Сулес, «На одном дыхании» с участием Екатерины Волковой и Александра Дьяченко, комедия «Родственные связи», в которой заняты телеведущая Елена Летучая и актёр Константин Соловьёв, и другие. Председателем жюри выступит Максим Аверин. Члены жюри – главный редактор сайта Кино-театр.ру Жан Просянов, актриса и режиссёр Ольга Великанова, актёры Никита Тарасов и Андрей Градов.

«Двое»

Помимо конкурсов, фестивальная программа будет крайне насыщенной – специальные показы и ретроспективы, Q&A и конференции, выставки и презентации, творческие вечера и концерты, мастер-классы и внеконкурсные спектакли. В прошлом году одним из нововведений стали ежевечерние встречи «Персона дня» в специальном шатре. В этом году зрители и участники фестиваля смогут снова каждый вечер встречаться с известными зарубежными и российскими кинематографистами и задать интересующие вопросы. В рамках фестиваля состоится презентация российско-китайского фильма «Песня Лингшуи», в которой примут участие члены съемочной группы из обеих стран. Кроме того, состоятся показы картин «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Для детей подготовлены две внеконкурсные программы, ориентированные на детскую аудиторию – программа анимации от «Союзмультфильма», а также секция «Кинодетство.Рф». Зрителей также ожидают ретроспективы Виталия Мельникова и Алексея Петренко.

Участники смотра примут участие в открытии ледовой арены в ТЦ «Острова», где пройдёт шоу с фигурным катанием, ведущим которого выступит Марат Башаров, а участниками станут Ирина Слуцкая, Мария Бутырская и другие. На этой же площадке состоится уже традиционный хоккейный матч с участием гостей фестиваля. За неделю до открытия фестиваля, начиная с 6 сентября, творческая группа артистов проедет по регионам Амурской области с концертами и встречами. В этом году география фестиваля охватит 28 муниципальных образований Приамурья. Впервые, в Хабаровске, 14 сентября пройдёт большой гала-концерт участников «Амурской осени». 20 сентября состоится открытие музея-мастерской художника Александра Тихомирова. Жители и гости Благовещенска также смогут посетить выставку китайского художника Ван Ли Тинь Кин и выставку под названием «Театр на плечиках». Помимо этого, смотр побывает в провинции Ляолин, где состоится фестиваль короткометражного кино – в программе будут показаны по десять российских и китайских короткометражек.
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