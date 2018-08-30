Объявлена программа «Амурской осени»

С 15 по 23 сентября в Благовещенске Амурской области состоится 16-й фестиваль кино и театра «Амурская осень», который в этом году посвящён 160-летию Амурской области. На церемонии открытия будет вручён специальный приз за вклад в мировое кино знаменитому иностранному кинематографисту, чьё имя пока держится в секрете. Президентом и продюсером смотра является Сергей Новожилов, программным директором – Александра Жукова. Согласно фестивальной пресс-службе, программа включает три конкурса – два киноконкурса, состоящие преимущественно из премьер (полный и короткий метр), а также конкурс театральных антреприз.
Помимо конкурсов, фестивальная программа будет крайне насыщенной – специальные показы и ретроспективы, Q&A и конференции, выставки и презентации, творческие вечера и концерты, мастер-классы и внеконкурсные спектакли. В прошлом году одним из нововведений стали ежевечерние встречи «Персона дня» в специальном шатре. В этом году зрители и участники фестиваля смогут снова каждый вечер встречаться с известными зарубежными и российскими кинематографистами и задать интересующие вопросы. В рамках фестиваля состоится презентация российско-китайского фильма «Песня Лингшуи», в которой примут участие члены съемочной группы из обеих стран. Кроме того, состоятся показы картин «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Для детей подготовлены две внеконкурсные программы, ориентированные на детскую аудиторию – программа анимации от «Союзмультфильма», а также секция «Кинодетство.Рф». Зрителей также ожидают ретроспективы Виталия Мельникова и Алексея Петренко.
Участники смотра примут участие в открытии ледовой арены в ТЦ «Острова», где пройдёт шоу с фигурным катанием, ведущим которого выступит Марат Башаров, а участниками станут Ирина Слуцкая, Мария Бутырская и другие. На этой же площадке состоится уже традиционный хоккейный матч с участием гостей фестиваля. За неделю до открытия фестиваля, начиная с 6 сентября, творческая группа артистов проедет по регионам Амурской области с концертами и встречами. В этом году география фестиваля охватит 28 муниципальных образований Приамурья. Впервые, в Хабаровске, 14 сентября пройдёт большой гала-концерт участников «Амурской осени». 20 сентября состоится открытие музея-мастерской художника Александра Тихомирова. Жители и гости Благовещенска также смогут посетить выставку китайского художника Ван Ли Тинь Кин и выставку под названием «Театр на плечиках». Помимо этого, смотр побывает в провинции Ляолин, где состоится фестиваль короткометражного кино – в программе будут показаны по десять российских и китайских короткометражек.
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