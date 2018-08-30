Объявлена программа «Амурской осени»

ревью

16-й фестиваль кино и театра пройдёт в Благовещенске с 15 по 23 сентября.

Главная тема

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Что можно посмотреть в кино с сентября по ноябрь