Александр Гордон стал лучшим режиссером в российской программе фестиваля «Восток-Запад»

Александр Гордон
признан лучшим режиссером на Международном кинофестивале «Восток-Запад. Классика и авангард»
: в российском конкурсе «Сплетённые параллели
» он удостоен
«Золотого Сарматского льва» за картину «Дядя Саша
».
«Для меня любой приз является необязательной радостью, потому что кино снимается не для этого. Но когда профессиональное жюри вручает приз за режиссуру!.. Такого у меня еще не было. Приз зрительских симпатий был, за режиссерский дебют был, но я же уже не дебютант, значит, я подтвердил свою квалификацию. Спасибо за это жюри
», – поделился Гордон.
Также в этой категории наград «Лучший фильм» и «Лучший актер» удостоен Рамиль Фазлиев
– лента «Мулла
», а лучшей актрисой признана Наталья Вдовина
за роль в картине «Ваш репетитор
».
В международной категории призом за лучший фильм отмечен Серик Апрымов
(«Звонок отцу
»), а Миколо Лазаров
(«Ага
») назван лучшим режиссером. Леон Лючев
(«Шахтер
») и Лина Хоудри
(«Благословенные
») получили награды за актёрскую игру.
В конкурсе короткого метра лучшим фильмом признана лента «Рука» Игоря Марченко
. Дипломом жюри отмечена картина Евгения Дудчака «Миллиард
».
XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» проходил в Оренбурге с 24 по 30 августа. Идейным вдохновителем и президентом кинофестиваля является Татьяна Воронецкая. С 2008 по 2017 годы в фестивале приняли участие кинематографисты более 50 стран, поведено свыше тысячи показов зарубежных и российских лент.
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