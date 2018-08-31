Алек Болдуин отказался от съемок в «Джокере»

Алек Болдуин
отказался от роли в ленте Тодда Филлипса
«Джокер
». Об этом актер заявил в комментарии USA Today
.
«Я больше не снимаюсь в этом фильме. Уверен, есть 25 других парней, которые смогут исполнить эту роль
», – отметил актер, объяснив решение проблемами со своим съемочным графиком.
фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images
Ранее появились слухи о том, что Болдуин сыграет отца Бэтмена Томаса (Брюса) Уэйна. К актерскому составу проекта уже присоединились Зази Битц
и Роберт Де Ниро
, главная роль досталась Хоакину Фениксу
.
Действие картины, съемки которой стартуют 10 сентября, развернется в 1980-е в Готэме. Премьера «Джокера» запланирована на 4 октября 2019 года.
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