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Алек Болдуин отказался от съемок в «Джокере»

31 августа
2018 год

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31 августа 2018
Алек Болдуин отказался от роли в ленте Тодда Филлипса «Джокер». Об этом актер заявил в комментарии USA Today.

«Я больше не снимаюсь в этом фильме. Уверен, есть 25 других парней, которые смогут исполнить эту роль», – отметил актер, объяснив решение проблемами со своим съемочным графиком.

Алек Болдуин отказался от съемок в «Джокере»
фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Ранее появились слухи о том, что Болдуин сыграет отца Бэтмена Томаса (Брюса) Уэйна. К актерскому составу проекта уже присоединились Зази Битц и Роберт Де Ниро, главная роль досталась Хоакину Фениксу.

Действие картины, съемки которой стартуют 10 сентября, развернется в 1980-е в Готэме. Премьера «Джокера» запланирована на 4 октября 2019 года.
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персоны
Алек БолдуинРоберт Де НироХоакин ФениксТодд Филлипс

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