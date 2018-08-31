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Никита Грамматиков приступил к съемкам сатирического детектива «Фемида видит»

31 августа
2018 год

Новости кино >>
31 августа 2018
В Москве стартовали съёмки социальной драмы «Фемида видит», главную роль в которой исполнит Анна Котова.

Режиссером сериала для телеканала НТВ выступит Никита Грамматиков. Сценарий ленты подготовил автор и режиссер «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов. В съемках также участвуют Александр Давыдов и Александр Половцев.

Никита Грамматиков приступил к съемкам сатирического детектива «Фемида видит»
фото: PR НТВ

«Это вторая в моей жизни роль, когда я играю блюстителя порядка. В первом проекте моя героиня была таким серьёзным, важным следователем, а здесь она – молодой, задорный, дерзкий оперативник. Безусловно, она борется за справедливость, быстро соображает и действует не по инструкции, а по ситуации. Она решает проблемы по мере их поступления своим, каким-то необычным, неуставным творческим способом: это и делает её достаточно успешным оперативником», – рассказала о своей героине Котова.

В центре сюжета – оперативник главного управления на Петровке Анна Шумилина: ей почти 30, она отлично справляется со своей работой, но единственная мечта девушки – стать актрисой. Всеми правдами и неправдами героиня старается получить главную роль в кино, но пока лишь подрабатывает каскадёром и пиротехником на съёмках. На работе в органах Ане часто приходится делать непростой выбор: в этом деле ей помогает убойное чувство юмора и оптимизм. Но конфликт между Фемидой и Мельпоменой не даёт героине покоя.
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персоны
Никита ГрамматиковАлександр Давыдов (V)Анна Котова-ДерябинаИлья КуликовАлександр Половцев
фильмы
Полицейский с Рублёвки 3

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