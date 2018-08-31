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Кэри Маллиган и Джейк Джилленхолл переживают развод

31 августа
2018 год

Новости кино >>
31 августа 2018
В сети появился дублированный трейлер дебютного режиссёрского проекта Пола Дано «Дикая жизнь». Картина принимала участие во множестве кинофестивалей, в том числе «Сандэнсе», смотрах в Карловых Варах, Мельбурне, Торонто, Нью-Йорке, Сан-Диего и Каннах.


Лента основана на одноименном романе, написанном Ричардом Фордом в 1990 году. В центре сюжета - подросток, который переживает развод своих родителей после переезда их семьи в Монтану. Мир рушится, уходя из-под ног. Каждый старается найти выход из положения по-своему.

Сценарий Дано написал совместно с Зои Казан («Руби Спаркс»). Главные роли сыграли Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган, Эд Оксенбоулд, Билл Кэмп, Молли Миллиган и Дэррил Кокс. Джилленхолл, Дано и Казан также засветились в качестве продюсеров.

В российском прокате «Дикая жизнь» начнётся 18 октября.
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Кэри Маллиган и Джейк Джилленхолл переживают развод фотографии
Кэри Маллиган и Джейк Джилленхолл переживают развод фотографии
Кэри Маллиган и Джейк Джилленхолл переживают развод фотографии
Кэри Маллиган и Джейк Джилленхолл переживают развод фотографии
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