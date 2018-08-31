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Эрнст, Бондарчук и еще 18 представителей киноиндустрии просят Мединского сохранить команду Фонда кино

31 августа
2018 год

Новости кино >>
31 августа 2018
Продюсеры и руководители медиахолдингов, среди которых Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Антон Златопольский, в письме министру культуры Владимиру Мединскому просят сохранить команду Фонда кино. Об этом сообщают «Ведомости», в распоряжении которых оказался документ.

«Последние три года были самыми успешными для российской киноиндустрии – сборы отечественных картин выросли вдвое, пишут авторы письма, успех стал во многом результатом слаженной работы Минкульта и Фонда кино. А поскольку по новому уставу фонда кандидатуру его исполнительного директора вносит для утверждения в правительство Минкульт, продюсеры и телехолдинги просят Мединского сохранить профессиональную эффективную команду фонда во главе с Антоном Малышевым», – отмечается в письме министру.

Эрнст, Бондарчук и еще 18 представителей киноиндустрии просят Мединского сохранить команду Фонда кино
фото: ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Документ также подписали Петр Ануров,Ренат Давлетьяров, Рубен Дишдишян, Сергей Мелькумов, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Валерий Тодоровский, Игорь Толстунов, Алексей Учитель, Павел Лунгин, Ольга Паскина, Вячеслав Муругов и Рафаель Минасбекян.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава Фонда кино, согласно которой исполнительного директора организации теперь назначает правительство по предоставлению Минкультуры. Кроме того, предусмотрено ограничение срока полномочий руководителя организации.

Также вводится дополнительный орган управления – совет фонда, который наделяется надзорными функциями. Он будет определять приоритетные направления деятельности организации и решать, какие проекты получат поддержку – за это раньше отвечал попечительский совет Фонда кино.
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Петр АнуровФёдор БондарчукРенат ДавлетьяровРубен ДишдишянАнтон ЗлатопольскийПавел ЛунгинАнатолий МаксимовСергей МелькумовРафаел МинасбекянВячеслав МуруговАлександр РоднянскийСергей СельяновВалерий ТодоровскийИгорь ТолстуновАлексей УчительКонстантин Эрнст

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