ревью

Поводом для обращения стал новый устав организации.

Эрнст, Бондарчук и еще 18 представителей киноиндустрии просят Мединского сохранить команду Фонда кино

Алек Болдуин отказался от съемок в «Джокере»

Режиссерское кресло ленты, съемки которой стартуют в ноябре, занял Сэм Харгрейв.

Братья Руссо подготовили сценарий для нового триллера Netflix с Крисом Хемсвортом

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20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

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