Эрнст, Бондарчук и еще 18 представителей киноиндустрии просят Мединского сохранить команду Фонда кино

«Последние три года были самыми успешными для российской киноиндустрии – сборы отечественных картин выросли вдвое, пишут авторы письма, успех стал во многом результатом слаженной работы Минкульта и Фонда кино. А поскольку по новому уставу фонда кандидатуру его исполнительного директора вносит для утверждения в правительство Минкульт, продюсеры и телехолдинги просят Мединского сохранить профессиональную эффективную команду фонда во главе с Антоном Малышевым», – отмечается в письме министру.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава Фонда кино, согласно которой исполнительного директора организации теперь назначает правительство по предоставлению Минкультуры. Кроме того, предусмотрено ограничение срока полномочий руководителя организации.
Также вводится дополнительный орган управления – совет фонда, который наделяется надзорными функциями. Он будет определять приоритетные направления деятельности организации и решать, какие проекты получат поддержку – за это раньше отвечал попечительский совет Фонда кино.
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