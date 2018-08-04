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До конца года выйдут 39 хорроров

4 августа
2018 год

Новости кино >>
4 августа 2018
До конца текущего года в американский прокат выйдут 39 хорроров. Список лент опубликовал портал Vulture.

Самое большое количество релизов выпало на август — зрителей попытаются испугать при помощи 14 фильмов ужасов, среди которых «Слендермен» с Джои Кинг, ребут «Повелителя кукол» под названием «Кукловод: Самый маленький рейх», «Элизабет Харвест» с Эбби Ли и Карлой Гуджино, ностальгическое «Лето 84» и «Новорожденный» Леонарда Абрахамсона.

«Проклятие монахини»

В сентябре появятся семь фильмов, включая французский зомби-хоррор «Выжившие», «Проклятие монахини» Корина Харди и «Мэнди» с Николасом Кейджем. Октябрь порадует пятью лентами, среди них особое место занимают долгожданный сиквел «Хэллоуина» Джона Карпентера и «Апостол» Гарета Эванса с Дэном Стивенсом. В ноябре на большие экраны попадут трэш-мюзикл «Анна и апокалипсис», ремейк «Суспирии» Дарио Ардженто, который будет длиннее оригинала на 60 минут, хоррор о зомби-нацистах «Оверлорд», поставленный при помощи Джея Джея Абрамса, «Охотник-убийца» с Джерардом Батлером и спродюсированная Джеймсом Ганном безымянная лента.

На декабрь приходится премьера триллера «Пирсинг» по роману Рю Мураками. В завершение портал также упомянул шесть фильмов, не имеющих точных дат, но запланированных на 2018-й. Среди них — «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера и «Придержи тьму» с Джеффри Райтом, Александром Скарсгардом и Райли Кио.
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