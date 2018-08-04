До конца года выйдут 39 хорроров

До конца текущего года в американский прокат выйдут 39
хорроров. Список лент опубликовал портал Vulture
.
Самое большое количество релизов выпало на август — зрителей попытаются испугать при помощи 14
фильмов ужасов, среди которых «Слендермен»
с Джои Кинг
, ребут «Повелителя кукол»
под названием «Кукловод: Самый маленький рейх»
, «Элизабет Харвест»
с Эбби Ли
и Карлой Гуджино
, ностальгическое «Лето 84»
и «Новорожденный» Леонарда Абрахамсона
.
В сентябре появятся семь фильмов, включая французский зомби-хоррор «Выжившие»
, «Проклятие монахини» Корина Харди
и «Мэнди»
с Николасом Кейджем
. Октябрь порадует пятью лентами, среди них особое место занимают долгожданный сиквел «Хэллоуина» Джона Карпентера
и «Апостол» Гарета Эванса
с Дэном Стивенсом
. В ноябре на большие экраны попадут трэш-мюзикл «Анна и апокалипсис»
, ремейк «Суспирии» Дарио Ардженто
, который будет длиннее оригинала на 60 минут, хоррор о зомби-нацистах «Оверлорд»
, поставленный при помощи Джея Джея Абрамса
, «Охотник-убийца»
с Джерардом Батлером
и спродюсированная Джеймсом Ганном
безымянная лента.
На декабрь приходится премьера триллера «Пирсинг»
по роману Рю Мураками
. В завершение портал также упомянул шесть фильмов, не имеющих точных дат, но запланированных на 2018-й. Среди них — «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
и «Придержи тьму»
с Джеффри Райтом
, Александром Скарсгардом
и Райли Кио
.
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