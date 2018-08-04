Крис Рок возглавит мафию в продолжении «Фарго»

Крис Рок
получил главную роль в четвёртом сезоне «Фарго»
, на который дал добро FX. Согласно THR
, известный комедийный актёр воплотит образ главы афроамериканского мафиозного клана.
Нам поведают о Канзас-Сити образца 1950-х, где развернётся война между двумя криминальными группировками, в которые входят негры и итальянцы. Дабы прекратить кровопролитие, лидеры банд в конце концов пришли к соглашению, согласно которому они должны поменяться старшими сыновьями и воспитывать их как своих. Но всё пошло прахом из-за крёстного отца итальянской мафии, скончавшегося в больнице во время обычной операции.
Шоураннером нового сезона вновь числится создатель сериала Ноа Хоули
. Съёмки запланированы на осень 2019-го, а премьеру следует ожидать лишь в 2020 году.
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