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Крис Рок возглавит мафию в продолжении «Фарго»

4 августа
2018 год

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4 августа 2018
Крис Рок получил главную роль в четвёртом сезоне «Фарго», на который дал добро FX. Согласно THR, известный комедийный актёр воплотит образ главы афроамериканского мафиозного клана.

Крис Рок возглавит мафию в продолжении «Фарго»
фото: screenrant.com

Нам поведают о Канзас-Сити образца 1950-х, где развернётся война между двумя криминальными группировками, в которые входят негры и итальянцы. Дабы прекратить кровопролитие, лидеры банд в конце концов пришли к соглашению, согласно которому они должны поменяться старшими сыновьями и воспитывать их как своих. Но всё пошло прахом из-за крёстного отца итальянской мафии, скончавшегося в больнице во время обычной операции.

Шоураннером нового сезона вновь числится создатель сериала Ноа Хоули. Съёмки запланированы на осень 2019-го, а премьеру следует ожидать лишь в 2020 году.
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