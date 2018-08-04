Александра Даддарио, Ванесса Кирби и Джоди Комер превратятся в «Хищных птиц»

Александра Даддарио
, Ванесса Кирби
и Джоди Комер
могут сыграть в кинокомиксе DC «Хищные птицы»
(Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R. Как уверяет портал ComicBookMovie
, роль Хелены Бертинелли (она же Охотница) планируют отдать Даддарио, а в образе Чёрной Канарейки (в миру Дина Лэнс) студия Warner Bros. видит Кирби или Комер.
Компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби
также составят Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.
Над сценарием ленты корпит Кристина Ходсон
, одновременно пишущая сюжет для сольной «Бэтгёрл»
. Режиссёром назначена Кэти Ян
. Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл
и Брайана Анклесса
. Съёмки запланированы на январь 2019 года. Про дату релиза информации нет.
Одноимённая серия комиксов, впервые увидевшая свет в 1996-м, однажды уже была адаптирована в виде сериала с Эшли Скотт
и Диной Мейер
, выходившего с 2002-го по 2003-й на телеканале The WB.
обсуждение >>