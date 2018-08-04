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Александра Даддарио, Ванесса Кирби и Джоди Комер превратятся в «Хищных птиц»

4 августа
2018 год

Новости кино >>
4 августа 2018
Александра Даддарио, Ванесса Кирби и Джоди Комер могут сыграть в кинокомиксе DC «Хищные птицы» (Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R. Как уверяет портал ComicBookMovie, роль Хелены Бертинелли (она же Охотница) планируют отдать Даддарио, а в образе Чёрной Канарейки (в миру Дина Лэнс) студия Warner Bros. видит Кирби или Комер.

Александра Даддарио, Ванесса Кирби и Джоди Комер превратятся в «Хищных птиц»
фото: dcplanet.fr

Компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби также составят Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.

Над сценарием ленты корпит Кристина Ходсон, одновременно пишущая сюжет для сольной «Бэтгёрл». Режиссёром назначена Кэти Ян. Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл и Брайана Анклесса. Съёмки запланированы на январь 2019 года. Про дату релиза информации нет.

Одноимённая серия комиксов, впервые увидевшая свет в 1996-м, однажды уже была адаптирована в виде сериала с Эшли Скотт и Диной Мейер, выходившего с 2002-го по 2003-й на телеканале The WB.
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