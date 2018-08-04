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Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов»

4 августа
2018 год

Новости кино >>
4 августа 2018
В рамках летней панели американской Ассоциации телевизионных критиков, на которой традиционно сообщают о ТВ-новинках, было объявлено, что вслед за Кэти Бэйтс и Эммой Робертс в «Американскую историю ужасов» возвращается Джессика Лэнг. Как уточняет Deadline, актриса вновь сыграет Констанс Лэнгдон — персонажа из первого сезона.

Лэнг появится в шестом эпизоде, который поставит Сара Полсон, также играющая в сериале.

Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов»
фото: David Buchan

Восьмой сезон антологии получил подзаголовок «Апокалипсис». Это будет кроссовер «Шабаша» и «Дома-убийцы». Помимо вышеназванных, роли исполнят Эван Питерс, Адина Портер, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Билли Лурд, Лесли Гроссмен и Билли Айкнер.
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