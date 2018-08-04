Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов»

В рамках летней панели американской Ассоциации телевизионных критиков, на которой традиционно сообщают о ТВ-новинках, было объявлено, что вслед за Кэти Бэйтс
и Эммой Робертс
в «Американскую историю ужасов»
возвращается Джессика Лэнг
. Как уточняет Deadline
, актриса вновь сыграет Констанс Лэнгдон — персонажа из первого сезона.
Лэнг появится в шестом эпизоде, который поставит Сара Полсон
, также играющая в сериале.
Восьмой сезон антологии получил подзаголовок «Апокалипсис»
. Это будет кроссовер «Шабаша»
и «Дома-убийцы»
. Помимо вышеназванных, роли исполнят Эван Питерс
, Адина Портер
, Джоан Коллинз
, Шайенн Джексон
, Билли Лурд
, Лесли Гроссмен
и Билли Айкнер
.
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