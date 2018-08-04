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Шерилин Фенн станет Аллой Назимовой

4 августа
2018 год

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4 августа 2018
Шерилин Фенн, памятная зрителям по роли Одри Хорн в «Твин Пиксе» Дэвида Линча, сыграет звезду немого кино Аллу Назимову в инди-биографической ленте «Тихая жизнь» (Silent Life) о Рудольфе Валентино, сообщает Variety.

Шерилин Фенн станет Аллой Назимовой

Режиссёром картины числится Владислав Козлов, он же воплотит образ Валентино. Изабелла Росселлини предстанет в качестве матери актёра, Франко Неро станет духом Валентино, а Терри Мур обозначена как траурная «Леди в черном». Пол Родригес и Далтон Сир присоединились к актёрскому составу как стареющий альфонс и молодой итальянский иммигрант соответственно. Пол Луи Харрелл сыграет друга Валентино Нормана Керри, а Ксения Ярова будет изображать Наташу Рамбову, настоящую любовь звезды немого кино.

Козлов продюсирует фильм с Натальей Дар и Юрием Пономарёвым. Сценарий он написал вместе с Дар и Яровой.

Съёмки проходят на могиле Валентино, в голливудском ресторане Miceli's и в частном музее Рудольфа Валентино в Северном Голливуде. Картина выйдет в американский прокат 6 мая 2019 года.
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Биография / БайопикВеликие актеры
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Шерилин Фенн
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн
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№ 1
Т-татьян@   4.08.2018 - 16:01
А я помню, что Аллу Назимову прекрасно сыграла Лесли Кэрон в фильме К. Рассела "Валентино". читать далее>>
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