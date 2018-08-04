Шерилин Фенн станет Аллой Назимовой

Шерилин Фенн
, памятная зрителям по роли Одри Хорн в «Твин Пиксе» Дэвида Линча
, сыграет звезду немого кино Аллу Назимову
в инди-биографической ленте «Тихая жизнь»
(Silent Life) о Рудольфе Валентино
, сообщает Variety
.
Режиссёром картины числится Владислав Козлов
, он же воплотит образ Валентино. Изабелла Росселлини
предстанет в качестве матери актёра, Франко Неро
станет духом Валентино, а Терри Мур
обозначена как траурная «Леди в черном». Пол Родригес
и Далтон Сир
присоединились к актёрскому составу как стареющий альфонс и молодой итальянский иммигрант соответственно. Пол Луи Харрелл
сыграет друга Валентино Нормана Керри, а Ксения Ярова
будет изображать Наташу Рамбову, настоящую любовь звезды немого кино.
Козлов продюсирует фильм с Натальей Дар
и Юрием Пономарёвым.
Сценарий он написал вместе с Дар и Яровой.
Съёмки проходят на могиле Валентино, в голливудском ресторане Miceli's и в частном музее Рудольфа Валентино в Северном Голливуде. Картина выйдет в американский прокат 6 мая 2019
года.
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