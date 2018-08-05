Глен Пауэлл записался в команду сиквела «Лучшего стрелка»

Глен Пауэлл
(«Королевы крика»
), претендовавший на роль сына лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, доставшуюся Майлзу Теллеру
, присоединился к сиквелу «Лучшего стрелка»
в качестве другого персонажа. Об этом сообщает THR
.
Том Круз
вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер
вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански. В картине также появятся Дженнифер Коннелли
в роли матери-одиночки, заведующей баром, и Майлз Теллер
в образе сына «Гуся», которого в оригинале, снятом Тони Скоттом
в 1986 году, играл Энтони Эдвардс
.
Ленту с подзаголовком «Маверик» поставит Джозеф Косински
. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2»
намечена на 12 июля 2019
года.
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