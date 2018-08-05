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Глен Пауэлл записался в команду сиквела «Лучшего стрелка»

5 августа
2018 год

Новости кино >>
5 августа 2018
Глен Пауэлл («Королевы крика»), претендовавший на роль сына лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, доставшуюся Майлзу Теллеру, присоединился к сиквелу «Лучшего стрелка» в качестве другого персонажа. Об этом сообщает THR.

Глен Пауэлл записался в команду сиквела «Лучшего стрелка»
фото: space.ca

Том Круз вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански. В картине также появятся Дженнифер Коннелли в роли матери-одиночки, заведующей баром, и Майлз Теллер в образе сына «Гуся», которого в оригинале, снятом Тони Скоттом в 1986 году, играл Энтони Эдвардс.

Ленту с подзаголовком «Маверик» поставит Джозеф Косински. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2» намечена на 12 июля 2019 года.
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