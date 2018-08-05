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Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм

5 августа
2018 год

Новости кино >>
5 августа 2018
Sony не остановится на «Веноме» с Томом Харди, посвящённом антагонисту Человека-паука. Согласно порталу Collider, студия взялась за создание картины о суперзлодее Крэйвене-охотнике. Сценарий напишет Ричард Уэнк («Неудержимые 2»).

Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм
фото: collider.com

На страницах комиксов Крэйвен-охотник (в миру русский аристократ Сергей Кравинов) впервые появился в далёком 1964 году. Помешанный на охоте за крупной дичью персонаж хотел во что бы то ни стало победить Человека-паука, чтобы в итоге стать величайшим охотником на свете. Его сверхспособности хорошо развились, когда ему достался магический эликсир жрицы вуду Калипсо. Некоторые злодейства Кравинов творил вместе со своим братом Дмитрием Смердяковым (он же Хамелеон).

Помимо «Венома» и «Крэйвена-охотника», в «паучью» киновселенную также будут включены «Морбиус» с Джаредом Лето, «Найтвоч», «Серебряное и Чёрное» и «Шёлк».
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Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм фотографии
Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм фотографии
Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм фотографии
Крэйвену-охотнику посвятят отдельный фильм фотографии
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