Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром

Сэр Патрик Стюарт
вновь предстанет в образе Жан-Люка Пикара. Это случится в новом телевизионном «Звёздном пути»
, который создадут для CBS All Access, сообщает Deadline
.
Зрителям поведают о том, что случилось с капитаном спустя двадцать лет после событий «Следующего поколения»
и серии кинофильмов, завершившихся в 2002 году, так что ни о каком перезапуске речи не идёт.
Стюарт очень рад вернуться к своего любимому герою, в чём заверил посетителей Las Vegas Star Trek Convention: «Это неожиданный, но приятный сюрприз, что я вернусь к Жан-Люку Пикару и продемонстрирую изменения в его характере».
За производством сериала будет присматривать продюсер и сценарист Алекс Куртцман
, приложивший руку к созданию «Звёздного пути: Дискавери»
.
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