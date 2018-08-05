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Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром

5 августа
2018 год

Новости кино >>
5 августа 2018
Сэр Патрик Стюарт вновь предстанет в образе Жан-Люка Пикара. Это случится в новом телевизионном «Звёздном пути», который создадут для CBS All Access, сообщает Deadline.

Зрителям поведают о том, что случилось с капитаном спустя двадцать лет после событий «Следующего поколения» и серии кинофильмов, завершившихся в 2002 году, так что ни о каком перезапуске речи не идёт.

Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром

Стюарт очень рад вернуться к своего любимому герою, в чём заверил посетителей Las Vegas Star Trek Convention: «Это неожиданный, но приятный сюрприз, что я вернусь к Жан-Люку Пикару и продемонстрирую изменения в его характере».

За производством сериала будет присматривать продюсер и сценарист Алекс Куртцман, приложивший руку к созданию «Звёздного пути: Дискавери».
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Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром фотографии
Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром фотографии
Патрик Стюарт вновь станет капитаном Пикаром фотографии
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