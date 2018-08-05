Дин-Чарльз Чепмен влюбится в Аню Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой
и Дин-Чарльз Чепмен
(Томмен Баратеон из «Игры престолов»
) получили главные роли в драме «Здесь молодые люди»
(Here Are the Young Men) о проблемах переходного возраста.
Согласно Variety
, ленту поставит по собственному сценарию актёр Оуэн Мэкен
(«Обитель зла: Последняя глава»
) на основе дебютного одноимённого романа ирландского писателя Роба Дойла
, опубликованного в 2014 году. Съёмки картины стартуют в текущем месяце в Ирландии. Компанию Джой и Чепмэну также составят Финн Коул
(«Острые козырьки»
) и Фердия Уолш-Пило
(«Викинги»
).
События развернутся летом 2003 года. Подросток Мэтью (Чепмен), тоскующий по своей возлюбленной Джен (Тейлор-Джой), слоняется без дела и в конце концов находит себе новых харизматичных друзей, сходящих с ума из-за того, что преодолели грань между детством и миром взрослых.
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