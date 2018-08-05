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Дин-Чарльз Чепмен влюбится в Аню Тейлор-Джой

5 августа
2018 год

Новости кино >>
5 августа 2018
Аня Тейлор-Джой и Дин-Чарльз Чепмен (Томмен Баратеон из «Игры престолов») получили главные роли в драме «Здесь молодые люди» (Here Are the Young Men) о проблемах переходного возраста.

Согласно Variety, ленту поставит по собственному сценарию актёр Оуэн Мэкен («Обитель зла: Последняя глава») на основе дебютного одноимённого романа ирландского писателя Роба Дойла, опубликованного в 2014 году. Съёмки картины стартуют в текущем месяце в Ирландии. Компанию Джой и Чепмэну также составят Финн Коул («Острые козырьки») и Фердия Уолш-Пило («Викинги»).

Дин-Чарльз Чепмен влюбится в Аню Тейлор-Джой
фото: screendaily.com

События развернутся летом 2003 года. Подросток Мэтью (Чепмен), тоскующий по своей возлюбленной Джен (Тейлор-Джой), слоняется без дела и в конце концов находит себе новых харизматичных друзей, сходящих с ума из-за того, что преодолели грань между детством и миром взрослых.
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