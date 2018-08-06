Теренс Нэнс может стать режиссером «Космического джема 2»

Warner Brothers ведет переговоры об участии Теренса Нэнса в сиквеле «Космического джема» в качестве постановщика. Об этом сообщает издание The Wrap.
В режиссерском кресле Нэнс может заменить Джастина Лина, который ранее был заявлен постановщиком проекта.
фото: Jerod Harris/Getty Images
Главная роль в новом фильме, вероятнее всего, достанется Леброну Джеймсу: баскетболист намерен подписать окончательный договор со студией только после утверждения сценария, над которым работает Эндрю Додж.
Оригинальный фильм, вышедший на экраны в 1996 году, рассказывает о том, как Майкл Джордан помогал анимационным героям во главе с кроликом Банни обыграть в баскетбол команду космических пришельцев. В случае проигрыша мультяшки рисковали попасть в рабство к инопланетянам в другой галактике.
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