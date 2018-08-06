CBS не планирует расставаться с «Теорией большого взрыва»

«Мы не верим, что это последний год, – цитирует издание представителя CBS Келли Кала. – Мы инициировали предварительное обсуждение возобновления шоу с Warner Brothers».
фото: MICHAEL YARISH
Премьера сериала состоялась в 2007 году. В прошлом году проект был возобновлен для съемок 11-го и 12-го сезонов.
По сюжету, блестящие физики Леонард и Шелдон — молодые великие умы. Им проще понять, как устроена вселенная, чем найти точки соприкосновения с обычными людьми, не говоря уже о женщинах. Но все начинает меняться, когда их соседкой становится соблазнительная красавица Пенни…
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