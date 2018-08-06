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«Старик с пистолетом» станет последним фильмом Роберта Редфорда

6 августа
2018 год

Новости кино >>
6 августа 2018
Роберт Редфорд заявил о завершении актерской карьеры: роль мошенника в ленте Дэвида Лоури «Старик с пистолетом» станет его последней. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Не стоит зарекаться, но я довольно осознанно пришел к выводу, что в рамках актерской карьеры я отправляюсь на покой, потому что занимаюсь этим с 21 года, – цитирует его издание. – Я подумал, что этого достаточно. Так почему бы не закончить на чем-нибудь позитивном и радостном?».

«Старик с пистолетом» станет последним фильмом Роберта Редфорда
фото: GEORGE FREY/EPA/REX/SHUTTERSTOCK

Актер также отметил, что принять это решение помог сюжет ленты, в которой Редфорду досталась роль преступника Форреста Таккера, влюбленного в свою «работу» по ограблению банков и побеги из тюрьмы. Редфорд не исключил, что в будущем возьмется за режиссуру.

«Что меня особенно зацепило — и, надеюсь, это видно в фильме, — он ограбил 17 банков, был арестован 17 раз и 17 раз сидел в тюрьме. И сбегал он тоже 17 раз. И я подумал: может, его не пугает перспектива вновь оказаться за решеткой, потому что побег дает ему почувствовать себя
живым?».

«Старик с пистолетом» выйдет в американский прокат 28 сентября.
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