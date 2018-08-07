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Александр Яценко и Любовь Аксенова вернутся в Петроград времен НЭПа

7 августа
2018 год

Новости кино >>
7 августа 2018
Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы Елены Николаевой «Цыпленок жареный», действие которой развернется в Петрограде 1921-го года.

Александр Яценко и Любовь Аксенова вернутся в Петроград времен НЭПа
фото: Марс Медиа

Главные роли в проекте исполнят Никита Волков, Анастасия Зенкович, Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Алексей Вертков, Александр Яценко. Также в ленте, сценарий которой подготовил Дмитрий Алейников, сыграют Павел Трубинер, Федор Лавров, Анна Уколова и Александр Скляр.

Оператором картины выступает Максим Осадчий: он впервые пробует себя в сериальном формате. Продюсерские кресла заняли Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Съемки картины для Первого канала продлятся в Северной столице до конца декабря.

Александр Яценко и Любовь Аксенова вернутся в Петроград времен НЭПа
фото: Марс Медиа

Весна 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, – магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них – банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.
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персоны
Любовь АксёноваДмитрий АлейниковАлексей ВертковНикита ВолковРубен ДишдишянВиктор ДобронравовФёдор ЛавровАрам МовсесянЕлена НиколаеваМаксим Осадчий-КорытковскийИрина ПеговаАлександр Ф. СклярВиктор СухоруковПавел ТрубинерАнастасия УколоваАнна УколоваАлександр Яценко

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