Александр Яценко и Любовь Аксенова вернутся в Петроград времен НЭПа

Оператором картины выступает Максим Осадчий: он впервые пробует себя в сериальном формате. Продюсерские кресла заняли Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Съемки картины для Первого канала продлятся в Северной столице до конца декабря.
фото: Марс Медиа
Весна 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, – магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них – банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.
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