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СТС раскроет секрет успеха сборной России по футболу

7 августа
2018 год

Новости кино >>
7 августа 2018
27 августа на СТС состоится премьера комедии «Большая игра», сюжет которой раскроет зрителям главную причину невероятного успеха нашей футбольной сборной.

СТС раскроет секрет успеха сборной России по футболу

«В новом проекте мы фантазируем и создаём параллельную реальность, где задаёмся вопросом «Что позволило нашей сборной выступить на чемпионате так мощно?». В нашей версии таким катализатором стал обычный заведующий столовой воинской части, который неожиданно попадает в мир футбола и привносит в устоявшуюся систему свои принципы и житейскую мудрость. Здесь мы одновременно смеёмся, гордимся и снова болеем за наших футболистов, которые серия за серией обретают веру в себя», – рассказывает генеральный продюсер СТС Антон Федотов.

Роли в спортивном сериале исполнили Дмитрий Колчин, Сергей Лавыгин, Владислав Ветров, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина, Сергей Юшкевич, Петр Романов, Антон Филипенко и Илья Малаков. Кроме того, на экране появятся известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также Александр Кержаков и Роман Широков.

СТС раскроет секрет успеха сборной России по футболу

Режиссером 16-серийного проекта выступил Байбулат Батуллин, авторы идеи – Давид Комаров и Саша Абдуллаев. Работая над сценарием, авторы консультировались с игроками сборной страны и футбольными экспертами.

По сюжету ленты до Чемпионата мира по футболу остаётся всего год. После очередного проигрыша сборной фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. И теперь перед скромным поваром воинской части Димой стоит сложнейшая задача: не просто собрать команду лучших игроков и отработать победные схемы, но и впервые за всю историю российского футбола выйти в плей-офф чемпионата мира. И если помочь ему в этом могут легендарные футболисты, то палки в колёса готовы ставить все кому не лень, начиная от спортивных чиновников и заканчивая его подчинёнными, не воспринимающими самоучку всерьёз.


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персоны
Байбулат БатуллинВладислав ВетровАнна Котова-ДерябинаСергей ЛавыгинМаксим ЛагашкинИлья МалаковПётр РомановАнтон ФедотовАнтон ФилипенкоНиколай ШрайберСергей Юшкевич
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