Резо Гигинеишвили приступил к съемкам комедии «Трезвый водитель»

«Мой персонаж Артём, в первую очередь резвый водитель, а потом уже трезвый. Молодой парень из провинции, приехавший покорять Москву. Он – зеркало русской души. Человек, который трудится не покладая рук ради осуществления своей мечты и ради любви. Я согласился на эту роль сразу. Наш фильм – это очень красивая история любви», – считает Хориняк.
Над сценарием вместе с Гигинеишвили работали Иван Баранов и Вета Гераськина. Особый акцент в проекте сделан на музыкальное сопровождение: в кадре прозвучат песни Ивана Дорна, Скриптонита, Ёлки и Антона Беляева. Премьера фильма запланирована на первый квартал 2019 года.
«Трезвый водитель» – история о том, как начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом, который приехал в Москву работать трезвым водителем. Девушка ошибочно принимает парня за молодого миллионера, а тот в свою очередь не спешит рассказывать правду и продолжает изображать из себя успешного бизнесмена, пока всё не заходит слишком далеко.
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