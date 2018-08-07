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Резо Гигинеишвили приступил к съемкам комедии «Трезвый водитель»

7 августа
2018 год

Новости кино >>
7 августа 2018
В Москве стартовали съемки приключенческой комедии «Трезвый водитель», производством которой занимаются Yellow, Black and White Films и кинокомпания «НЕБО» при участии телеканала «Супер».

Режиссерское кресло картины, главные роли в которой исполняют Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина Мартыненко и Яна Студилина, занял Резо Гигинеишвили.

Резо Гигинеишвили приступил к съемкам комедии «Трезвый водитель»
фото: Yellow,Black and White

«Мой персонаж Артём, в первую очередь резвый водитель, а потом уже трезвый. Молодой парень из провинции, приехавший покорять Москву. Он – зеркало русской души. Человек, который трудится не покладая рук ради осуществления своей мечты и ради любви. Я согласился на эту роль сразу. Наш фильм – это очень красивая история любви», – считает Хориняк.

Над сценарием вместе с Гигинеишвили работали Иван Баранов и Вета Гераськина. Особый акцент в проекте сделан на музыкальное сопровождение: в кадре прозвучат песни Ивана Дорна, Скриптонита, Ёлки и Антона Беляева. Премьера фильма запланирована на первый квартал 2019 года.

«Трезвый водитель» – история о том, как начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом, который приехал в Москву работать трезвым водителем. Девушка ошибочно принимает парня за молодого миллионера, а тот в свою очередь не спешит рассказывать правду и продолжает изображать из себя успешного бизнесмена, пока всё не заходит слишком далеко.
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персоны
Иван БарановАндрей БурковскийРезо ГигинеишвилиВиктор Хориняк

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