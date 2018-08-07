Создатель героев «Простоквашино» Аркадий Шер скончался на 85-м году жизни

Советский художник-мультипликатор Аркадий Шер, кисти которого принадлежат герои и иллюстрации к мультфильму «Каникулы в Простоквашино», скончался в Подмосковье в возрасте 84 лет. Об этом сообщила его сестра Светлана Суворова.
«Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник», – сообщила она на своей странице в «Фейсбуке».
фото: Google Россия/youtube
Шер родился 29 мая 1934 года. С 1959 года работал на киностудии «Союзмультфильм» прорисовщиком, а с 1967 стал ассистентом художника-постановщика. С 1979 по 1992 годы занимал должность художника-постановщика, тогда создал порядка 13 проектов, наиболее известные из которых были разработаны в сотрудничестве с режиссёром Владимиром Поповым.
В 1980 году Шер изменил визуальный облик почти всех героев мультфильма «Каникулы в Простоквашино», которых изначально создали Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов в ленте «Трое из Простоквашино».
В 1992 году на экраны вышел 24-й выпуск мультипликационного киноальманаха «Весёлая карусель», где Шер выступил в качестве режиссёра. Позже он стал сотрудничать с московскими издательствами как художник-иллюстратор.
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