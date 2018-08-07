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Александра Урсуляк пробует себя в роли «Хорошей жены»

7 августа
2018 год

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7 августа 2018
В Москве завершились съёмки 20-серийной ленты «Хорошая жена» – адаптации известного американского сериала The Good Wife.

В российской версии Станислава Либина для телеканала НТВ главные роли исполнили Александра Урсуляк, Дмитрий Миллер и Александр Домогаров.

Александра Урсуляк пробует себя в роли «Хорошей жены»

«Это и есть адаптация к нашей российской действительности, только их историю накладывают на наш менталитет, наши характеры, ценности и культуру. Герой, которого я играю, разный. В этом, наверное, главное его достоинство, а для меня – сложность. Но это больше всего прельщает в нём», – рассказал Домогаров.

Съёмки сериала, в котором также сыграли Галина Польских, Сабина Ахмедова, Алексей Барабаш и Марина Зудина, проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Александра Урсуляк пробует себя в роли «Хорошей жены»

В течение одного дня жизнь Алисы переворачивается с ног на голову: её муж, прокурор ленинградской области Пётр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена в один момент. Алиса с детьми переезжает к свекрови в центр Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы героиня возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина.

Оригинальная лента является обладателем более тридцати наград, в числе которых Золотой глобус, Primetime Emmy Awards, AFI Awards.
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