Александра Урсуляк пробует себя в роли «Хорошей жены»

В Москве завершились съёмки 20-серийной ленты «Хорошая жена
» – адаптации известного американского сериала The Good Wife
.
В российской версии Станислава Либина
для телеканала НТВ главные роли исполнили Александра Урсуляк
, Дмитрий Миллер
и Александр Домогаров
.
«Это и есть адаптация к нашей российской действительности, только их историю накладывают на наш менталитет, наши характеры, ценности и культуру. Герой, которого я играю, разный. В этом, наверное, главное его достоинство, а для меня – сложность. Но это больше всего прельщает в нём
», – рассказал Домогаров.
Съёмки сериала, в котором также сыграли Галина Польских
, Сабина Ахмедова
, Алексей Барабаш
и Марина Зудина
, проходили в Москве и Санкт-Петербурге.
В течение одного дня жизнь Алисы переворачивается с ног на голову: её муж, прокурор ленинградской области Пётр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена в один момент. Алиса с детьми переезжает к свекрови в центр Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы героиня возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина.
Оригинальная лента является обладателем более тридцати наград, в числе которых Золотой глобус, Primetime Emmy Awards, AFI Awards.
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