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Warner Bros. готовит сольный фильм о Супергёрл

7 августа
2018 год

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7 августа 2018
Warner Bros. и DC приступили к работе над полнометражной картиной о кузине Супермена – Супергёрл. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарий новой ленты, разработка которой находится на самой ранней стадии, подготовит Орен Узил. Кто займет режиссерское и продюсерское кресла картины, пока не сообщается. Будет ли сам Супермен задействован в фильме, также остается загадкой.

Warner Bros. готовит сольный фильм о Супергёрл
фото: CW

Супергероиня впервые появилась в 1958 году – на страницах комикса о Супермене. Девушка родилась на Криптоне и вслед за своим братом покинула планету, когда та оказалась близка к разрушению.

В 2015 году телеканал CW выпустил первый сезон сериала «Супергёрл», главную роль в котором исполнила Мелисса Бенойст. Осенью этого года на экраны выйдет 4 сезон ленты.
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