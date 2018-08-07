Warner Bros. готовит сольный фильм о Супергёрл

Warner Bros. и DC приступили к работе над полнометражной картиной о кузине Супермена – Супергёрл. Об этом сообщает издание Deadline.
Сценарий новой ленты, разработка которой находится на самой ранней стадии, подготовит Орен Узил. Кто займет режиссерское и продюсерское кресла картины, пока не сообщается. Будет ли сам Супермен задействован в фильме, также остается загадкой.
фото: CW
Супергероиня впервые появилась в 1958 году – на страницах комикса о Супермене. Девушка родилась на Криптоне и вслед за своим братом покинула планету, когда та оказалась близка к разрушению.
В 2015 году телеканал CW выпустил первый сезон сериала «Супергёрл», главную роль в котором исполнила Мелисса Бенойст. Осенью этого года на экраны выйдет 4 сезон ленты.
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